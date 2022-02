Proč byste teď měli na zahradě vysévat měsíček? Vypadá nádherně a léčí

Chcete si na zahrádce vypěstovat domácí bylinkovou lékárnu? Začněte měsíčkem lékařským. Už z jeho názvu vyplývá, že má doslova zázračné účinky na naše zdraví.

Dobrá zpráva je, že měsíček vám vyroste i v truhlíku na balkoně či v květináči za oknem. Tato nenáročná rostlinka krásně voní, svou výraznou barvou prozáří každé místo, kde vykvete. Byla by však škoda ji pěstovat jen pro okrasu.

Jak prospívá zdraví?

Měsíček je považován za přírodní antibiotikum, takže obecně léčí v těle nejrůznější záněty. Má antiseptické, antibakteriální, hojivé a protizánětlivé účinky. Jeho léčivé účinky můžete využít jak zevně, tak vnitřně. Je všeobecně známý jako pomocník při hojení ran, odřenin, jizev, ekzému, ale i spálenin, plísní, akné či popraskané kůže. Lidé trpící bércovými vředy si účinky měsíčku velmi pochvalují, pomůže i pokud máte hnisající rány. Vnitřně pomůže s problémy se zažíváním, trpíte-li žlučníkovými potížemi, onemocněním jater, častými průjmy či záněty střev. Zmírňuje i bolesti spojené s menstruací, jako jsou třeba křeče. Jako kloktadlo vám uleví od zánětů v ústní dutině. V kosmetice se přidává do krémů a jiných přípravků ke zvláčnění pleti, proti celulitidě a na vyhlazení strií.

Začněte s výsevem

Měsíček je dvouletka, ale obvykle se pěstuje jako letnička. Jeho zářivé květy jsou na zahrádce nepřehlédnutelné díky barvě květů od žluté až po tmavě oranžovou. Těšit se z nich můžete v období od raného léta až do prvních mrazíků. Rozhodli jste se z květů připravovat blahodárně přípravky pro léčebné účely? Vypěstujte si odrůdu Plamen, která je pro tyto účely nejlepší. Měsíček lékařský má typická větší semínka srpkovitého tvaru a vysévají se přímo do půdy, ideálně koncem března nebo v průběhu dubna. Na zahradě pro ně najděte místo, kam svítí sluníčko nebo je tam polostín. Měsíček potřebuje dostatek prostoru, půdu bohatou na živiny a ne příliš mokrou. Vysévejte semena do sponu 30 na 40 centimetrů, vždy asi 5 semen dohromady, a to do hloubky asi 2,5 centimetru. Zhruba za dva týdny se vyklubou klíčky, za tři měsíce se objeví první květy.

Sklízejte v letních suchých měsících, ideálně mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Zdroj: Profimedia

Sklizeň květů

U měsíčku sbíráme celý květ, a to za suchého počasí během července a srpna. Květy rozprostřete na lísky nebo síta a sušte v šeru nebo ve tmě. Poté je skladujte v uzavíratelné, ideálně hnědé skleněné nádobě, a to v temnu. Během zimy je raději ještě přesušte, protože květy mají tendenci do sebe natahovat vlhkost.

Květy sušte v temnu. Zdroj: Profimedia

Doma si snadno vyrobíte mast s měsíčkem. Zdroj: Profimedia

Co z něj připravit?

Z květů měsíčku lékařského si můžete doma snadno připravit kloktadlo, mast, olej, tinkturu či nálev.

Náš tip:

Měsíčková mast

500 g bambuckého másla

4 hrsti květů

V hrnci rozehřejte máslo, přidejte nadrobno nakrájené květy. Jakmile se máslo rozpustí, stáhněte, zakryjte a nechte stát 24 hodin. Poté vše znovu rozehřejte a sceďte přes plátýnko do menších nádobek od krémů.

