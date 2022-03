Měsíční jahody: Když je teď zasejete, v létě už můžete sklízet. Nepropásněte to

Měsíční jahody jsou docela drobounké, a přece jsou velmi oblíbené. Milují je hlavně děti, plodí po celou sezonu nepřetržitě a potřebují mnohem méně péče než klasické zahradní jahody. Když je vysejete právě teď, dočkáte se první sklizně už letos!

Vypěstujte si vlastní sazenice měsíčních jahod

Nepropásněte výsev měsíčních jahod, doma jim říkáme lesní, i když ty jsou jen jejich příbuznými. Měsíční jahody jsou droboučké, sluší jim to pod vzrostlejší zelení a pomaličku se vám budou rozrůstat do koberce jahod, který nejvíc potěší děti. Měsíční jahody jsou voňavé a slaďoučké, postupně nakvétají a plodí celou sezónu.

Měsíční jahody jsou drobné, ale nakvétají a plodí až do prvních mrazíků. Zdroj: Profimedia.cz

Předpěstování měsíčních jahod

Semena jahod je vhodné vysívat už v únoru až do poloviny března. Pokud budete sít později, rostlinky vám letos jen pěkně narostou, ale plodit budou až napřesrok. Pokud ale stihnete vysít teď, první jahody ochutnáte už letos.

K předpěstování potřebují semínka teplotu mezi 15 a 18 stupni a stále vlhký substrát v misce či na tácku. Když se objeví první dva listy, jednotlivé rostliny se přesadí do kontejnerů s jen několikacentimetrovými rozestupy. Zalévejte nejlépe odstátou vodou a pravidelně, aby sazeničky neusychaly.

Měsíční jahody jsou velmi chutné a potěší nejen děti. Zdroj: Profimedia.cz

Jahůdky vyseté v březnu budou plodit už letos

Ideálním stanovištěm pro předpěstované sazeničky měsíčních jahod je propustná, mírně kyselá půda na slunci či v polostínu. Jahody můžete také jednou za měsíc přihnojit. Obvykle plodí bohatě až do prvních mrazíků. Na stanoviště je přesaďte během dubna, kdy už by měly mít sazeničky pět a více lístků. Vzdálenost mezi sazenicemi by měla být okolo 25 cm. Pokud se bude měsíčním jahodám dařit, rozrostou se do celistvějších koberců. Případné zmenšení trsu není nijak náročné. Jahodníky stačí protrhat a upravit do požadovaného tvaru.

