Měsíční kalendář pro zahrádkáře: Co nutně musíte stihnout do konce listopadu?

Listopad je posledním podzimním měsícem a zahrada se pomalu ukládá k zimnímu spánku. Přestože je venku sychravo, někdy nepříjemně prší a je zima, rozhodně to neznamená, že by měli milovníci zahradničení zůstat v teple doma. I během tohoto měsíce si zahrada zaslouží péči, která se nese především v duchu ochrany před zimou. Máme pro vás měsíční kalendář, co kdy právě v tento čas na zahrádce udělat.

Nastal čas, kdy dny jsou již mnohem kratší, a tak neodkládejte práci na zahradě na pozdní odpolední hodiny. Raději si přivstaňte a začněte pracovat na zahradě už ráno či v dopoledních hodinách. V kalendáři se dozvíte, co vše byste měli v listopadu ještě stihnout. A přestože je již půlka tohoto měsíce za námi, a náhodou jste něco nestihli, nezoufejte a jednoduše se k tomu postavte čelem. Tak s chutí a odhodláním do toho!

1. – 2. 11. 2021 (dny kořenů)

Vysazujte nové a přesazujte starší dřeviny s kořenovým balem, pokud je vhodné počasí a půda není ještě vyloženě zamrzlá nebo totálně rozmočená. Půdu kolem ovocných stromů důkladně zryjte alespoň do šířky koruny daného stromu. Buďte opatrní u mělce kořenících stromů a přidejte k nim hnůj nebo kompost. Všechny záhony byste na zahradě měli zrýt a překypřit. Není od věci vysadit podzimní česnek, jestliže ještě stíháte teplotu půdy okolo 9 °C.

3. – 4. 11. 2021 (dny květů)

Máte na zahradě vysazené dekorativní rostliny? Obalte je bublinkovou nebo zateplovací fólií či pytlovinou. A nezapomeňte je pravidelně zavlažovat, aby nevyschly. Zkraťte výhonky růží, ty popínavé opatrně ohněte a zakryjte pečlivě hlínou. Stromkovým růžím důkladně obalte korunku i kmen kartonem nebo jiným tepelným materiálem. Růžičkovou kapustu a brokolici nechte zatím na záhonu. Až několik dní po prvních mrazech je čas jejich sklizně, protože teprve tehdy budou chuťově nejlepší a o mnoho sladší a lahodnější.

5. – 6. 11. 2021 (dny listů)

Citlivější balkonové rostliny přestěhujte dovnitř ještě před příchodem prvních mrazů. Z trávníku shrabejte spadané listí a svažte trsy okrasných trav. Řádně očistěte kmeny stromů a myslete i na tlustší větve, které jsou někdy plné od mechů a lišejníků. Zlikvidujete tak i ukryté přezimující škůdce.

Zakryjte záhony s bylinkami, jako jsou levandule, šalvěj či tymián chvojím. Chránit byste měli i citlivější skalničky a dvouleté květiny. Zkontrolujte i mulč a pokud je odvátý, doplňte jej. Ochrání rostliny před mrazem, výkyvy teplot a zároveň před častým větrem, který by je vysušoval.

7. – 8. 11. 2021 (dny plodů)

Po prvních mrazech seberte podzimní plody jako jsou například kdoule, jeřabiny, či trnky. Jejich plody budou mít o mnoho sladší chuť. Dostatečně okopejte a provzdušněte jahodové záhony, nově vysazené sazenice zkontrolujte a vyhoďte ty, co se neujaly. Z ovocných stromů očešte zbylé ovoce včetně napadených plodů a samozřejmě zkontrolujte i veškeré ovoce a zeleninu, jež jste již uskladnili.

9. – 10. 11. 2021 (dny kořenů)

Pokud to počasí umožní, vykopejte kořeny křenu. Máte sloupovité jehličnany? Tak je svažte, protože lépe odolají těžkému sněhu a nezlomí se vám. Poctivě přeházejte kompost a v případě, že je to potřeba, přidejte do něj vodu. Pokud je naopak příliš vlhký, přihoďte do něj slámu nebo listí. Není vůbec od věci kompost překrýt nepromokavou plachtou, protože se vám během zimy nepromočí.

11. – 12. 11. 2021 (dny květů)

Ochraňte kmeny svých stromů před ohryzáním zvěří a opravte děravé oplocení, a to hlavně v případě, že je vaše zahrada blízko lesa. Zazimujte všechny vodní rostliny. Dejte dostatečnou péči i zahradním hadicím, nechte z nich vytéct vodu a uložte je do vodorovné polohy v suché místnosti se stálou teplotou nad 0 °C.

13. – 14. 11. 2021 (dny listů)

Pokračujte v úklidových pracích na zahradě. Vyčistěte skleník i pařeniště. V případě, že jste použili stínicí barvu na skla, omyjte ji a zkontrolujte i podezdívku. Používali jste stínící rohože? Vyprašte je a uložte je někam do sucha. Očistěte veškeré zahradní náčiní a nářadí a nezapomeňte ani na sekačku. Pečlivě zazimujte i altánek, zahradní domek či terasu.

15. – 17. 11. 2021 (dny plodů)

Projděte se po zahradě a popřemýšlejte o plánu výsadby na příští sezónu. Zpracujte mechanicky poškozené sebrané ovoce i zeleninu. Skladovací prostory pravidelně větrejte a roste podlahu, pro lepší vlhkost vzduchu. Okna těchto místností zabezpečte před hlodavci, abyste si plodů mohli užívat celou zimu.

18. – 19. 11. 2021 (dny kořenů)

Důkladně svažte nejen ozdobné větve jehličnanů, ale i široce rostoucích listnáčů, aby se pod vahou sněhu zbytečně nepoškodily. Připravte si dostatek chvojí na místa, kam jste ho zatím nepoložili a kde bude ještě potřebné. Může vám posloužit i k výrobě na dekorativní adventní věnečky. K ruce si nachystejte i posypový materiál, lopatku, koště pro případ námrazy a náhlé sněhové nadílky. Ať jste připraveni.

20. – 22. 11. 2021 (dny květů)

Nařežte si větvičky třešně, višně, broskve či zlatého deště a vložte je do vlažné vody, postupně vám budou kvést až do Vánoc. Nemusíte čekat, až bude v kalendáři Barbora, i když tradice je tradice. Zakryjte chvojím či stříškou citlivé skalničky a vzácnější okrasné dřeviny, pokud jste tak ještě neučinili. Rostliny zazimované v místech, kde je sušší vzduch, zavlažte.

23. – 24. 11. 2021 (dny listů)

Zavřete vodu v zavlažovacím systému, kohoutky nechte otevřené, aby voda volně vytekla. Vodu z nádob užitečně použijte a poté je otočte dnem nahoru. Odložte jednu či dvě nádoby s vodou do místnosti se zazimovanými rostlinami pro občasnou zálivku, ať ji máte po ruce. Připravte si trsy pažitky k rychlení v zimě. Nejprve trs rozdělte na menší, vysaďte do nádob a přeneste je do chladnější místnosti. Na vatu si můžete vysít řeřichu, budete mít během zimy cenný a chutný zdroj vitamínu C.

25. – 27. 11. 2021 (dny plodů)

Vyhrabejte z trávníku další napadané listí a nezapomeňte také na mech. Zkontrolujte a případně zastřihněte nemocné větvičky ovocných a okrasných dřevin, ať jsou na jaře v pořádku. Ze stromů oberte i všechny plody, mohly by být zdrojem nemocí. Do zahrady pověste krmítka pro ptáky. I v tomto období ještě můžete do připravených jam vysazovat ovocné stromy. Všechny čerstvě osázené stromky je třeba za sucha pravidelně zalévat.

28. – 29. 11. 2021 (dny kořenů)

Z vyprázdněného pařeniště vyvezte hlínu a naplňte ho listím. Prosvětlete okrasné keře a zkontrolujte všechny svázané větve jehličnanů a široko rostoucích listnáčů, jestli jsou v bezpečí a nerozvázal je vítr.

30. 11. 2021 (dny květů)

Opět vyvětrejte sklep. Při té příležitosti zkontrolujte uskladněné plody a také cibulky květin. Dejte si horkou kávu, čaj či něco ostřejšího a s klidem s dekou na kolenou se pokochejte, co vše jste za tento měsíc stihli. Vše, co ne, máte možnost ještě udělat v dalších dnech. Poslední dobou nejsou zimy kruté tak, jako bývávaly.

