Měsíční kalendář zahrádkáře: Jaké činnosti byste měli stihnout v prosinci?

Poslední měsíc tohoto roku je tady a pomalu se vkrádá do duše každého z nás vánoční nálada. Takže dekorujte, pečte cukroví, přemýšlejte o možných dárcích pro své nejbližší, ale nezapomínejte při tom všem shonu na vaši věrnou přítelkyni zahradu. Zaslouží si to! A vy si to ve výsledku užijete, protože je to láska. Takže zde máte dárek od nás, je tu další měsíční kalendář, tentokrát na prosinec.

01.12.2021 (dny květů)

Rozhlédněte se nejen po zahradě, ale mrkněte i na balkon, terasu či lodžii a zkontrolujte vaše rostliny. Neměly by být naprosto vyschlé a proto těm, které to potřebují dopřejte zálivku. Samozřejmě neopomeňte ani pokojové květiny. Jestli vám některé kvetou, lehce je přihnojte. Jste šťastnými majiteli bramboříků? Bude jim lépe na chladnějším místě s dostatkem světla, je-li potřeba, neváhejte je přestěhovat. Veškeré trvalky, růže, okrasné dřeviny, dvouleté rostliny a citlivé skalničky zakryjte chvojím. Dáte jim bezpečí a nebudou ohroženy sněhem a nepříjemným mrazem. A myslete i na skladovanou sklizenou úrodu. Potřebuje dýchat! Proto občas vyvětrejte místnosti, kde máte ovoce či zeleninu uložené. Ale pozor, dělej to jen v ty dny, kdy neklesne teplota hluboko pod nulu, any vám dobroty nepomrzly.

02. – 03.12.2021 (dny listů)

Patříte mezi ty nadšence, kteří neotálejí s nákupem stromečku v nádobě? Začínejte mu dávat „zvykací“ kůru. Pár dní ho klidně ponechte venku, ale pak ho postupně přenášejte do interiéru. Má to však svá pravidla. Začněte od nejchladnějších místností, aby si postupně zvykal na zvyšující se teploty. A víte, co je vhodné udělat pro vaše pokojovky? Jsou ve vytápěných místnostech a chybí jim běžná vlhkost, takže jim dopřejte něžnou sprchu a poroste je. A jestli jste si posbírali opadané větvičky z jehličnanů, tvořte a dekorujte cokoliv. Je to zábava a vaše děti ocení společný aktivní čas.

04. – 05.12.2021 (dny plodů)

Myslete i na vaše okřídlené spolubydlící, kteří se dost často vracejí na „svá“ obvykle oblíbená místa. Jestli jste ještě neumístili na zahradu krmítka pro ptáky, neleňte a šup do toho. Naplňte je dobrůtkami jako jsou semínka, tuk či lůj, které s oblibou zobají. Nestihli jste se postarat o skleník či pařeniště? Vrhněte se do toho a vyvezte z nich zeminu ke stromům či na kompost. Přeberte skladované ovoce a shnilé vyřaďte, ať nedojte k zbytečnému napadení zdravých plodů

06. – 07.12.2021 (dny kořenů)

Jestliže v tyto dny mrzne, dopřejte mladým dřevinám, jehličnanům a dvouletým květinám zálivku. Voda totiž v půdních pórech během chladných nocí zamrzne a je pro rostlinám nepřístupná. Proto mnoho rostlin během zimy vyschne, avšak nezmrzne. Jde o takovou „chytráckou“ ochranu. Myslete i na vaše ovocné stromy a nalepte na ně ochranné pásky proti nebezpečné pídivce. Z kmenů a hrubších větví seškrábněte kartáčem nechtěné lišejníky a mech. Buďte však obezřetní a seškrábaný materiál spalte, ať se vám neroztáhne jinde po zahradě! Dejte péči i citlivým stálezeleným keřům a trvalkám před mrazem, studeným větrem i ostrým zimním sluncem a obalte je pytlovinou či pokryjte silnějším kartonem.

08. – 09.12.2021 (dny květin)

Dejte si další ozdravnou procházku a hrajte si opět na inspektora vaší zahrady. Protože kontroly není nikdy dost. Koukněte na záhon s jahodami, na výsadbu česneku a veškeré skalky, protože i ty by měly být dostatečně chráněny před mrazy. Místa, kde je větrem odvátý mulč, opětně zasypte. A jak se, tak budete procházet, v hlavě už si můžete plánovat, kde a co budete pěstovat v další sezóně.

10. – 11.12.2021 (dny listů)

Myslete na to, že holomrazy by vám snadno poničily špenát a košťáloviny, proto je chraňte netkanou textilií. Přezimující květiny můžete lehce zavlažit a zároveň zkontrolovat, jestli je neobtěžují škůdci jako červci a roztoči. Pokojové rostliny umístěte na světlé a chladnější místo.

12. – 14.12.2021 (dny plodů)

Kmeny stromů zbavte kůry i mechu a následně je natřete vápnem. Kmeny mladých stromků obalte pletivem, aby si na nich nemohla pochutnávat zvěř. Můžete z peckovin i jádrovin odebrat řízky na roubování a označit si je jmenovkou, zabalit do několika vrstev novin a odložit je na chladnější místo. Jestli jste nestihli odvézt všechnu zeminu z pařníku, můžete pokračovat a nějakou přisypat ke stromům, alespoň se trochu protáhnete.

15. – 16.12.2021 (dny kořenů)

A jsou zde opět dny vhodné pro ochranu všech trvalek a stálezelených keřů vysazených na vnějších záhonech či v nádobách. Takže zkontrolujte, jestli jsou všechny pečlivě zabezpečeny před mrazivým větrem a ostrým sluncem. V těchto dnech je vhodné sklízet kapustu a nejlepší chuť má právě po prvních mrazech. Jestli zatím nenastaly, nechte ji ještě v záhonu. Patříte mezi fandy nátěru kmenů stromů vápenným mlékem? Tak právě v tomto období je ten nejvhodnější čas.

17. – 19.12.2021 (dny květin)

Už do vašich krmítek létají pravidelně ptáci za potravou? Koukněte, jestli mají co zobat a v případě, že ne, doplňte jim zásoby. V případě, že už vám sněhová peřina pokryla zahradu, odhrňte jej z chodníků, teras a stříšek k ovocným stromům. Na jaře jim poslouží jako skvělá zásoba vody.

20. – 21.12.2021 (dny listů)

Dejte správnou péči i vašemu kompostu a trošku ho přeházejte a provzdušněte. Pokud není zmrzlá půda, můžete si opět pocvičit svou fyzičku a odstranit staré a nemocné části všech dřevin a vykopat křen. Vysadili jste na podzim na zahradě nové stromky? Zalijte je, aby nevyschly, ochráníte jejich kořeny krustou zmrzlé vody.

22. – 24.12.2021 (dny plodů)

A Vánoce jsou tady! Užívejte si je naplno a ve zdraví! Když budete mít dojem, že už vás nebaví stále něco pojídat či koukat na pohádky, jděte si dýchnout na zahradu čerstvého vzduchu a nadělte něco vánočního i okřídleným kamarádům, stejně jako jim doplňte vodu. Protáhněte své tělo tak, že ze stromů otrháte všechny špatné a shnilé plody, které na nich zůstaly. A z uskladněného ovoce, vezměte jablka a hrušky, pěkně je naleštěte a společně s vlašskými ořechy je vložte do mísy. A máte nádhernou dekoraci z vlastních zásob na vánoční tabuli.

25. – 26.12.2021 (dny kořenů)

Jsou ještě vánoční svátky, tak odpočívejte, ale věnovat se při tom můžete i plánování a přemýšlení o jarní zahradě. Plánky si i zakreslete, protože postupem času je bude možné vylepšovat a doplňovat. A při procházce zahradou se v tyto dny kochejte tím, jak je díky vaší píli zahrada oázou klidu a pohody. Dejte si k tomu vánoční punč či nějaký ten svařáček.

27. – 28.12.2021 (dny květin)

Projděte si veškeré zahradní přípravky a zkontrolujte jejich expiraci. Všechna stará hnojiva a postřiky ekologicky zlikvidujte. Nějaký čas věnujte i četbě odborné literatuře na téma zahrada. Vždy se můžete inspirovat novinkami.

29. – 30.12.2021 (dny listů)

A je tady opět čas kontroly mladých stromků, aby měly své kořeny v ochranném ledovém obalu. Takže opět zalévejte „podzimní mláďata“ a doplňujte vláhu.

31.12.2021 (den plodů)

Silvestr a poslední den v roce. Užijte ho naplno! Vyzdobte si terasu, balkon či zahradu a novoroční přípitek si můžete dát právě tam. Šťastný nový rok 2022!

