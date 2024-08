Chcete, aby vaše zahrada získala jistý nádech tajemna a nevšednosti? Probuďte ji i v noci k životu a pěstujte rostliny, které kvetou výhradně v noci a vyžadují měsíční svit.

Přemýšlíte, jak vylepšit zahradu? Máme pro vás zajímavý tip! Skvělý řešením je tzv. měsíční zahrada. Vytvořte si jedinečné květinové kompozice, které ožívají právě ve chvíli, kdy slunce zapadne. Okouzlí vás nejen jejich originální podoba, ale i příjemná vůně, jež vytvářejí neopakovatelnou atmosféru.

Chcete se dozvědět zajímavé tipy k vytvoření měsíční zahrady? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Gardening at the Simongetti North:

Zdroj: Youtube

Proč právě měsíční zahrada

Měsíční zahrada vám přinese hned několik bonusů. V každém případě si budete moci užívat romantické atmosféry. Měsíční svit je totiž u některých rostlin impulsem k plně rozvinutým květům s výraznou vůní.

Mnohé z těchto květin lákají noční opylovače jako motýly a můry, ale i netopýry a další noční živočichy, což jistě přinese do vaší zahrady zcela nový rozměr. Které květiny jsou pro měsíční zahradu nejvhodnější?

Večernice vonná

Pokud si vyberete večernici, určitě budete nadšeni! Už z názvu je jasné, že tato rostlina patří mezi noční tvory. Nenáročná trvalka má nádherné bílé, fialové nebo tmavě purpurové květy, které se otevírají s příchodem soumraku a vydávají intenzivní sladkou vůni podobnou hřebíčku.

Květenství tvoří krásný hrozen květů se světélkujícími tyčinkami. Večernice kvete od června až do pozdního léta.

close info Martin Fowler / Shutterstock.com zoom_in Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)

Měsíčnice vytrvalá

Tato květina je z čeledi brukvovitých a možná jste o ni slyšeli pod lidovým názvem Jidášovy nebo čertovy penízky. Měsíčnice má sytě tmavé zelené listy, které jsou ve spodní části lodyhy srdčité a po obvodu nepravidelně zubaté.

Ke zdravému růstu ji prospívá neutrální nebo zásaditá půda. Měsíčnice vám bude vděčná za lokality s menší dávkou slunce. V ideálních podmínkách dorůstá rostlina i do více než metrové délky, ale běžně měří 30 až 90 cm.

Nocenka zahradní

Nocenka pochází z peruánských And a kvete v noci od června až do října. Květina má nápadné nálevkovité květy se světélkujícími tyčinkami, kterými láká noční opylovače. Dorůstají do délky až 7 cm, ale nad ránem uvadají. Jedná se tedy o květy jedné noci. Další večer však vykvetou další nové kusy.

close info Martin Leber / Shutterstock.com zoom_in Noční jasmín (Cestrum nocturnum)

Noční jasmín

Tento tropický stálezelený keř je často označovaný jako „dáma noci“. Ve skutečnosti nemá s rodem jasmínů nic společného, patří totiž k lilkovitým rostlinám.

Noční kvetoucí jasmín dorůstá do výšky 2 až 3 m a mnohdy se využívá jako živý plot. Od jara až do pozdního léta vydává po západu slunce neodolatelnou vůni ze shluků malých, bílo zelených trubkovitých květů.

Pupalka dvouletá

Tato dvouletá rostlina dorůstá až do výšky 2 m a její sytě žluté vonné květy se také otevírají až k večeru, druhý den zčervenají a začnou uvadat. Pupalka má ráda hodně slunce a propustnou písčitou půdu. Nesnáší přemokření, ale naopak dobře snáší sucho.

