V regionu Sierra Mixe roste obří kukuřice, která může podle vědců zachránit svět. Co je na ní zvláštního?

Zázraky se dějí nejen v pohádkách. U města Totontepec Villa de Morelo na jihu Mexika se dveře doslova netrhnou. Denně sem přijíždí spousta vědců, turistů a zemědělců, aby se podívali na obří kukuřici, kterou místní láskyplně nazývají Olotón.

Co je na ní tak zvláštního? Tenhle „macek“ dosahuje výšky až šest metrů. Má vzdušné kořeny, které produkují zvláštní slizkou substanci, která byla předmětem velkých zkoumání.

Pozor, něco je ve vzduchu!

Výzkumy prokázaly, že kukuřice Olotón má zvláštní schopnost samohnojení. Ta je spojená s procesem, který se nazývá fixace dusíku. O co jde?

Dusík je prvek, který je v atmosféře a rostliny ho pro svůj vývoj potřebují. Kdyby ho dokázaly načerpat ze vzduchu, proměnit na amoniak a využít pro svou výživu, odpadla by nutnost přihnojování chemickými hnojivy, které tak zatěžují životní prostředí.

Naděje pro další generace

A přesně to dokáže obří kukuřice Olotón! Podle vědců je schopná přijímat 80 % dusíku přímo ze vzduchu. Poté tuto „dávku“ zpracuje na slizký hlen, který pak pomocí bakterií promění na formu, kterou může využít jako hnojivo. Podle vědců je tento revoluční objev velkou nadějí na nový, šetrnější způsob zemědělství

Proces křížení

V současné době proto probíhá křížení Olotónu s jinými druhy kukuřice. Cílem celého výzkumu je přenést schopnost Olotónu – vázat dusík – na další odrůdy. Kdyby se to povedlo, mohlo by se uvažovat i o samohnojení různých odrůd pšenice, ječmene, prosa a dalších obilovin. A to by byla bomba! Zemědělcům by ubyla práce a naší zatížené planetě by se ulevilo.

