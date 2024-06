Máte na zahradě mšice? Jak můžete tohle drobné (ale početné) komando škůdců zneškodnit?

Jsou malé, ale je jich moc… Řeč je o mšicích , které patří mezi nejčastější škůdce, které se objevují na českých zahradách. Což o to, v malém množství se dají ještě uhlídat, ale pokud se rozmnoží, jsou téměř neudržitelné.

Jejich ničivá síla se podobá tajfunu, který po sobě zanechává zkázu. Mšice vysávají ze stonků a listů rostlin mízu a postupně ji zabíjí. Některé druhy mšic si dokonce troufnou napadnout i kořeny, kdy je pak smrt rostlin o to rychlejší.

Kam to mšice táhne...

Přestože průměrný život mšice se odehrává ve 25 dnech, samičky během té doby přivedou na svět dalších 80 mšic. Na rostlinách je můžete vidět v pestrých barevných odstínech – od růžové, žluté, světle či tmavě zelené až po hnědou a černou.

Některá drobotina napadá jen určité druhy rostlin, ale většina z nich „pase“ po okrasných rostlinách jako jsou růže, jiřinky, astry, krásenky, ostálky nebo mokřadní potočnice. Co ale jejich apetit určitě odpuzuje, je pažitka, cibule, levandule, česnek nebo šanta kočičí. Využijte toho a zasaďte tuto „aromatickou bombu“ kolem záhonu ohrožených rostlinek. Mohlo by to pomoci nájezdy mšic trochu krotit.

Jak poznáte napadení

Napadené rostlinky nejčastěji poznáte podle pokroucených listů, zdeformovaných plodů a lepkavé tekutiny (medovnice), která je téměř všude. Varovným signálem zamořené zeleně jsou také mravenci.

Ty se zdržují poblíž mšic, protože se živí jejich sladkou manou. Na oplátku je chrání před různými predátory. Proto tohle reciproční přátelství mravenců a mšic dobře funguje.

close info Profimedia zoom_in Mšice z rostliny vysávají mízu a tím je postupně usmrcují.

Přírodní řešení

Proti mšicím existuje spousta chemických preparátů, ale pokud se jich chcete zbavit domácími prostředky, můžete vyzkoušet osvědčený recept z popela a mýdla.

Jak si ho připravíte: Rozpusťte 100 g dřevěného popela ve 2 litrech vody a nechte ho přes noc louhovat. Poté směs přeceďte přes plátno (aby se zbytečně neucpaly trysky rozstřikovače). Pak přidejte trochu tekutého přírodního mýdla, který zlepší přilnavost roztoku a tradá, můžete jít na mšice!

Vícekrát a důsledně

Zahradníci slibují, že po první aplikaci už uvidíte, že škůdců znatelně ubyde. Ale jak to tak bývá, prostředek to není samospásný, proto je potřeba ho aplikovat vícekrát, hlavně po dešti.

Roztok z mýdla a popela má víceméně přírodní složení, proto ho můžete s klidným svědomím aplikovat na všechny druhy rostlin, včetně zeleniny. Hodně pomůže hlavně okurkám, rajčatům a salátu, který bývá také častým terčem „mších nájezdů“. Vyzkoušejte a uvidíte!

