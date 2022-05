Hitem internetu jsou miniaturní skalky: S větším květináčem je vytvoříte snadno

Zahradní skalky patří k těm nejkrásnějším prvkům zahrad, kterým dávají leckdy až exotický nádech. Navíc pozemek krásně zútulní a oku velmi lahodí. Skvěle se ale hodí nejen na zahradu, ve své zmenšené verzi můžete mít skalku také na balkóně nebo dokonce na parapetu. Víte, jak si rychle a snadno vyrobit miniaturní skalku v jednom květináči?

Zdroje: nkz.cz, zahradkaruvrok.cz, abecedazahrady.dama.cz

Krásné a romantické skalky nemusí být výsadou jen velkých zahrad, ale mohou krásně rozzářit i menší prostory, jako jsou zimní zahrady nebo balkony. Stačí k tomu jeden větší květináč, umělé kamenivo, substrát, několik rostlin a pár větších kamenů. Miniaturní skalka je velmi rychle hotová a může zdobit váš balkon během několika málo minut. Přesto je ale třeba dávat na několik málo věcí pozor.

Miniaturní skalka v pískovci je nádhernou dominantou zahrady. Zdroj: Shutterstock

Vhodné rostliny do miniaturní skalky

Ještě předtím, než se pustíte do výroby miniaturní skalky, je třeba si předem určit, na jakém místě bude skalka stát. Některé rostliny totiž vyžadují stálý přísun slunečního světla, popřípadě polostín, zatímco jiným se daří hlavně ve stínu. Vybírejte tedy rostliny, které do skalky vysadíte, podle umístění na balkoně. Skvěle si spolu rozumí například kosmatec, tařička anebo iberka. Tyto rostliny milují slunná místa i polostín, a tak se jeví jako jedna z nejlepších variant při výrobě miniaturní skalky, která bude stát na balkoně.

Důležité je také rozmístění rostlinek. Mezi typicky zelené skalničky a sukulenty se skvěle hodí kvetoucí rostliny, které dodají skalce barevnost a po výkvětu případně zaplní prázdnější místa. Parádní jsou v miniaturní skalce i nejrůznější bylinky.

Fantazii se meze nekladou. Místo květináče můžete použít i staré nádobí. Zdroj: Shutterstock

Miniaturní skalka a její výroba

Na výrobu miniaturní skalky budete potřebovat větší a ideálně nižší květináč různého tvaru. V obchodech jsou často k zakoupení květináče z kamene, které již přímo skalku připomínají, jejich pořízení ale není nezbytnou nutností.

Do připraveného květináče nejdříve nasypejte vrstvu keramzitu, tedy umělého kameniva, který bude sloužit k odvádění přebytečné vody. Na keramzit pak můžete položit ještě vodopropustnou netkanou textilii. Její umístění není nutné, ale má své výhody. Například zabrání tomu, že by se postupem času smíchal substrát s umělým kamenivem anebo by se substrát propadal.

Miniaturní skalka vypadá skvěle i v již nepoužívaném lavoru. Zdroj: Shutterstock

Nakonec na textilii nasypte vrstvu substrátu, který připravíte smícháním zeminy určené k výsevům s pár hrstmi písku. Následně už můžete sázet rostliny podle své libosti. Nechávejte mezi nimi ovšem menší mezery. Právě ty vyplňte různě velkými kameny, případně je zasypte štěrkem. Zkrátka aby skalka skutečně připomínala skalku. Rostliny zalijte a je hotovo. Miniaturní skalka vydrží na balkoně celé léto a část podzimu. Jakmile ale začínají zimní mrazíky, raději ji přemístěte do místnosti.

Jak ozdobit květináč

Pokud pracujete s klasickým květináčem, existuje několik variant, jak skrýt jeho přirozenou barvu a dotáhnout tak skalku k dokonalosti. První řešení je zcela nejjednodušší, ale trvá poměrně dlouho. S tím, jak rostliny rostou a jejich větvičky pomalu přesahují přes okraj květináče, listy po několika měsících květináč zcela zakryjí. Jde to ale i jinak, rychleji.

Abyste zakryli květináč, umístěte skalku do proutěného košíku. Zdroj: Shutterstock

Květináč můžete například umístit do proutěného košíku, či jej zakrýt hromádkou kamení. Miniaturní skalka vypadá skvěle i obložená menšími kousky dřeva.