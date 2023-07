Využijte starý oprýskaný hrnec: Minijezírko je hitem internetu

Aby byla zahrada skutečnou oázou klidu a relaxace, je dobré ji doplnit alespoň malou vodní plochou. Jen tak bude vaše přírodní oáza dokonalá a celistvá. Že nemáte na zahradě potok ani rybníček? To vůbec nevadí. Stačí starý větší hrnec a za chvíli bude všechno jinak. Snadno si z něj totiž vytvoříte minijezírko. Jak na to?

I kdyby neměla být voda na zahradě pro naše koupání, svůj účel splní vždycky. I u minijezírka můžeme v teplých prázdninových dnech pozorovat třeba ptáky, kteří se sem přijdou napít. Vyrobit si takovou vodní miniplochu přitom není nic těžkého a vejde se kamkoliv – třeba i na malou terasu, nebo dokonce na balkon.

Nádoba a místo - to je základ

K výrobě takového maličkého vodního jezírka budeme potřebovat hlavně nádobu, která bude vyhovovat tvarem i velikostí. Může jít o staré plechové umyvadlo, malou vaničku, ale třeba i větší hrnec nebo kastrol. Posloužit může prakticky cokoliv. Dalšími důležitými kroky potom budou důkladný výběr místa, kam jezírko umístíme, i volba způsobu jeho instalace.

Nádobu můžeme buď postavit na zem a přiznat tak její celý tvar, anebo se můžeme snažit ještě o trochu víc a zakopat ji do země tak, že bude voda ve stejné úrovni s okolním terénem. Jde samozřejmě o působivější výsledek, ale záleží jen na vás, zda se třeba rozhodnete pro jezírko, které se dá navíc přemisťovat podle potřeby.

Jezírko přinese do vaší zahrady nový život Zdroj: Pixabay

Slunce ani málo ani moc

Výběr místa je důležitý hned z několika důvodů. Za prvé by mělo být praktické, aby nová, i když krásná, překážka nevadila v běžném pohybu po zahradě. Na druhou stranu ale jistě chceme na jezírko vidět z co nejvíce možných úhlů a užít si klid a posezení v jeho blízkosti.

Pak bychom se také měli zaměřit na oslunění místa. Zcela ve stínu se nebude dařit rostlinám, kterými jezírko doplníme, ale celodenní přímé slunce také není ideální. V takovém případě bychom zase jen podpořili přehřívání vody v mělké nádobě a také růst nechtěných řas. Volíme proto nejlépe polostín, kam přímé sluneční paprsky dopadají jen několik málo hodin denně.

Není to složité

Místo i nádobu vhodného tvaru tedy máme, nyní je potřeba postarat se o nepropustnost jezírka, kterou zajistíme instalací speciálně vyráběné jezírkové fólie. Tu k nádobě dobře připevníme a dovnitř pak můžeme nasypat jezírkové kamínky, které zajistí čistotu vody po dlouhou dobu. Pak už přijde řada na to hlavní – tedy na vodu a život, který jezírku vdechnou vodní rostliny.

I nyní musíme mít na paměti, že tvoříme jen miniaturu skutečného jezera, a s tím vědomím budeme volit také rostliny, jež nesmí dorůstat obřích rozměrů. Pro mělké nádoby jsou tak ideální plovoucí nebo mělce kořenící nízké bahenní rostliny, které se pomalu množí.

To proto, abychom nemuseli každý týden jezírko protrhávat. Dobrou volbou může být i menší leknín, ale i ten si bude klást svoje podmínky. Jde o rostlinu skutečně jezerní, a tak se nebude cítit dobře v nádobě, kterou bychom se rozhodli dozdobit třeba ještě fontánkou nebo jakýmkoliv jiným zdrojem, který narušuje jinak klidnou hladinu.

Minijezírko na balkoně

Pořídíme-li si na zahrádku, nebo dokonce na terasu či balkon takovéto minijezírko, neměli bychom uvažovat o rybkách, jejichž pořízení by nás snad lákalo. Mělká voda není pro ryby dobrá, protože se v létě může přehřívat a v zimě zamrzá. V případě, že bychom ale na oživení jezírka trvali, museli bychom se postarat o to, aby mělo hloubku minimálně 3/4 metru.

I v mělké vodě ale můžeme občas najít návštěvníka. Zabloudí sem žabka, která právě “cestuje” kolem, ptáček se přiletí napít a také hmyz sem rád zavítá – ať už za vodou, nebo za rostlinami. Maličké zahradní jezírko zkrátka do každého prostoru vnese nový rozměr, a když si jej vybudujeme vlastníma rukama, bude o to cennější. Tak se pusťme do práce.

Zdroje: wildlifetrusts, intratuin, gardenersworld