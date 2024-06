Bojujete na zahradě stále dokola se slimáky, kteří neúnavně útočí na vaši budoucí úrodu? Poličte na ně misku s colou!

Pokud vás vyčerpává neustálý boj se škůdci na zahradě, máme pro vás osvědčený tip, který funguje a pochvaluje si ho mnoho pěstitelů. Stačí využít jeden z nejoblíbenějších nápojů. Jedná se o colu, která má také další zajímavá využití.

V tomto případě ji lze použít k likvidaci nežádoucích škůdců, kteří vám mohou pěstované rostliny a plodiny zlikvidovat doslova během chvilky. Sladkou limonádu lze přeměnit v past, která vám ochrání budoucí úrodu.

Jak na slimáky bez chemie? Na zajímavé tipy se podívejte na tomto YouTube video na kanálu Zahrada:

Zdroj: Youtube

Miska s colou odbourá útoky slimáků

Nejen slimáci, ale velice často i hlemýždi patří mezi nezvané hosty mnoha zahrádek. Pokud se jich chcete zbavit, můžete využít past s colou.

Nalijte nápoj do mělkých misek a rozložte je na zahradě do inkriminovaných míst výskytu a okolo záhonů, které jsou ohroženy jejich napadením. Slimáky naláká jejich opojná vůně a obsažená kyselina fosforečná je zlikviduje.

close info Shutterstock zoom_in Nalijte nápoj do mělkých misek a rozložte je na zahradě do inkriminovaných míst výskytu a okolo záhonů, které jsou ohroženy jejich napadením.

Zakopané nádoby

Velice užitečným řešením je i použití sklenic, které naplníte colou a u místíte je do předem vykopaných jam. Okraj sklenice by měl zůstat v úrovni země, aby do ní slimáci napadali, když budou hledat lákavé aroma coly.

Cola si poradí i s mšicemi

Oblíbený perlivý nápoj je perfektním řešením i na hubení mšic. V tomto případě nechte colu co nejvíce vyprchat, abyste se zbavili bublinek. Pak ji nalijte do nádoby s rozprašovačem a kvůli lepší přilnavosti k ní přidejte ještě pár kapek tekutého mýdla. Veškeré ingredience řádně promíchejte a aplikujte na rostliny každé dva týdny.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Cola dokonale likviduje i mšice.

Cola jako ochrana ovoce

Sklenice naplněné colou můžete využít i k ochraně stromů se zrajícím ovocem. Zavěste je na 1 až 2 pevné větve a nalákejte tak vosy místo na ovoce na sladký drink.

Lapač vos

Cola vám může na zahradě posloužit i jako účinná ochrana před nálety nežádoucího hmyzu a ušetřit vás nepříjemných štípanců. Nalijte ji do sklenice s úzkým hrdlem a postavte na inkriminovaná místa výskytu. Místo vás bude vosy, mouchy i komáry zajímat cola.

