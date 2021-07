Dejte mléko do rozprašovače a postříkejte zahradu, bohatě se to vyplatí

Většinou mléko používáme pro zjemnění kávy, na vaření omáček, polévek či kaší a také třeba k výrobě ovocných koktejlů. Ovšem obyčejné mléko vám skvěle poslouží i na zahradě. Co všechno tam dokáže?

Slýcháváme už od dětství názor, že mléko je zdravé. Obsahuje totiž velký podíl vápníku, draslíku, fosforu a mnoho užitečných vitaminů, které prospívají lidskému tělu. Ale stejně tak umí mléko posloužit rostlinám. Vápník skvěle přispěje k jejich zdárnému růstu a také zabraňuje hnilobě květů, která je mnohokrát způsobena jeho nedostatkem. Obsažené látky v mléce celkově posilují strukturu pěstovaných plodin. Mléko může dokonce posloužit jako ochranný prostředek proti patogenním mikroorganismům, mnoha škůdcům a obtížnému hmyzu. Kromě toho je skvělým přírodním hnojivem s pesticidními vlastnostmi a vzácným biostimulátorem.

Mléko jako ochranář

Jakmile ošetříte na vaší zahradě rostliny mlékem, vytvoří se na jejich povrchu tenký ochranný film, který je bude chránit před nepříjemnými plísněmi všeho druhu. Vyplatí se ho použít už jako prevenci, ale pomůže i při samotném napadení.

Cukr, který mléko také obsahuje, brání rostliny před různými škůdci, kteří nemohou tento cukr strávit, a odpuzuje je. A protože je v mléce obzvlášť vysoká koncentrace draslíku je také skvělým ochranářem veškeré zeleniny před všelijakými nechtěnými bakteriemi. Do poloviny léta jej určitě dopřejte hlavně rajčatům a paprikám.

Do jisté míry může mléko posloužit i jako pesticid, a to nejvíce v boji proti mšicím. Drahocenný bílý nápoj se vždy velmi osvědčí v situaci, kdy listy pěstovaných plodin napadnou obtížné viry, které způsobují jejich nebezpečné skvrnitosti, žloutnutí či osychání a rostlina tak nedostává tu správnou celkovou výživu. A navíc? Mléko si díky obsahu antifungálních látek hravě poradí i s protivnými houbami, výborně zlikviduje třeba obtížné padlí. Obzvláště v horkých dnech se mléčná strategie vyplatí.

Střídmost nade vše a na co si dát pozor

Buďte opatrní s dávkováním. V případě, že to s mlékem přeženete, můžete ošetřované rostliny i poničit díky některým bakteriím v mléce obsažených. Bylo by to kontraproduktivní a mohlo by to růst naopak nejen zpomalit, ale vyvolat i vadnutí. Především dávejte pozor u plnotučného mléka, které navíc může způsobit i nepříjemný zápach. Po nanesení mléka nepoužívejte na rostliny již chemické pesticidy nebo hnojivo, které zabijí mléčné bakterie.

Jak a které mléko použít

Můžete upotřebit jakýkoliv druh mléka, ale pevně se držte jednoho jasného pravidla. Vždy je nutné mléko dostatečně naředit. Nejlepší je však použít mléko se sníženým obsahem tuku (2%), nebo s nízkým obsahem (1%). Na postřik či zalévání si smíchejte mléko s vodou v poměru 1:10, tudíž jeden díl mléka a deset dílů vody.

Postřikovačem aplikujte mléčnou směs na listy rostlin a asi po 30 minutách zkontrolujte, jestli se všechna směs absorbovala. Pokud na některých listech zůstala nevstřebaná tekutina je lepší ji jemně otřít vlhkým hadříkem nebo rostliny lehce orosit čistou vodou. Vyrobenou směsí můžete i zalévat přímo do půdy, což vyživí přímo kořeny rostlin.

Dezinfekce

A bonus na závěr? Mléko je také účinným dezinfekčním prostředkem. Využít ho můžete i k čištění zahradního náčiní, díky tomu zamezíte manuálnímu přenosu virů. Namísto použití toxického bělícího roztoku k dezinfekci zahradních pomůcek, je ponořte do mléka.