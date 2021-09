Jak využít mléko na zahradě: Skvělý je třeba postřik z jedlé sody a mléka

Nejen, že je mléko prospěšné nám lidem, ale nadšení se projeví i u vaší zahrady. Na co všechno se mléko na zahradě dá použít?

Mléko lidé využívají spíše do kávy nebo jako vhodný nápoj k bramborám na loupačku, ale nikoho by nenapadlo s ním vyrazit na zahradu. Možná vás to překvapí, ale mlékem se dá na zahradě ošetřit mnoho rostlin.

Mléko, ale jaké?

Mléko je široký pojem, neboť se v dnešní době najde v obchodech mnoho druhů. Kozí, kravské, ovčí, ale i mléko rostlinného původu jako kokosové, mandlové, rýžové nebo sójové.

Na rostliny budeme používat mléko kravské. Toto mléko obsahuje hodně vápníku, draslík, hořčík, dále vitamíny skupiny B, ale i vitamín K a E.

Mléko může dokonce posloužit jako ochranný prostředek proti patogenním mikroorganismům, mnoha škůdcům a obtížnému hmyzu. Zdroj: Profimedia.cz

Čím je mléko prospěšné

Tak jako je pro nás zdravý vápník, který je v mléce obsažen, věřte, že pro rostliny platí totéž. Vápník podporuje růst rostlin a snižuje riziko hniloby květů. Dodá rostlinám i půdě mnoho prospěšných látek. Ale nezapomeňte, že nic se nemá přehánět. To platí i pro využití mléka na zahradě.

Zálivka z mléka vám zaručí rychlý růst okurek. Zdroj: Profimedia.cz

Jak a proti čemu mléko využít

Velká úroda okurek – pokud si připravíte roztok z vody, mléka a jódu, bohatá úroda vás nemine. Do 10 litrů vody nalijte jeden litr mléka a přikapejte 25 kapiček jódu. Ale jak všichni víme, není mléko jako mléko. Nejideálnější je mléko čerstvé, ale je jasné, že to jen tak někde neseženete. Tak si alespoň kupte to v BIO kvalitě a samozřejmě plnotučné! Pro začátek vylijte k sazeničce sklenici připraveného roztoku, pak pokračujte každé dva týdny s poloviční dávkou. Mléko se postará o zvýšenou obranyschopnost rostliny, ale co je perličkou na dortu? Okurky by neměly být hořké! Ochrana rostlin – postřik si připravte stejným způsobem jako v předchozím bodě, jen bez jódu. Samozřejmě si nemusíte míchat deset litrů, k postřiku vám postačí malé množství. Po aplikaci roztoku na rostlinách zůstane slabý film, který rostlinu chrání například před plísněmi. Laktóza, která je v mléce obsažena, je pro rostliny velkým přínosem, protože hmyz laktózu neumí strávit a vyhýbá se jí. Hnojení – zemina, která mléčný roztok do sebe vsákne, bude bohatší o mnohé prospěšné látky a vyrovnává se mlékem i hladina pH půdy. Můžete takto posílit třeba rajčata, cukety nebo dýně. Likvidace padlí – toto plísňové onemocnění se dá postřikem z mléka docela dobře zlikvidovat. Použijte 300 ml vody s 200 ml mléka/syrovátky a jedenkrát do týdne aplikujte na postižené rostliny. Silné rostliny, žádný plevel – postřik z vody, mléka a jedlé sody se využívá jako preventivní opatření pro zeleninu, zejména pro brambory, které ochrání před plísní (jejich nadzemní část). Vyrobíte ho snadno z litru vody, 100 ml mléka a jedlé sody cca na špičku lžičky.

Zdroje: www.nasezahrada.com, hobby.instory.cz, homebydleni.cz