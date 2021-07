Proč postříkat dýně mlékem právě v období květu? Velmi se to vyplatí

Možná jste to netušili, ale mléko a mléčné výrobky mohou rostliny chránit před chorobami a škůdci. Můžete je tak používat místo chemických prostředků a nebát se následné konzumace plodů a také ušetřit rodinný rozpočet.

Mléko obsahuje vitamíny, aminokyseliny a minerály. Objevuje se v něm vápník, fosfor, draslík, jód, hořčík či zinek. Tyto látky jsou nezbytné pro správný vývoj rostlin.

Pokud listy dýní obsahují bílé skvrny, je nutné je co nejdříve zlikvidovat. Nemusíte však ničit celé rostliny, ale můžete se jich zbavit za pomoci mléka. Hlavně se do toho pusťte co nejdříve.

Mléčné výrobky obsahují laktózu, která odpuzuje hmyz

Mléčné výrobky navíc obsahují laktózu, tu nedokáže trávit hmyz, tudíž se těmto rostlinám vyhýbá, stejně jako požírači listů.

Přírodní bakterie, které tvoří kefír, vytvářejí kyselé prostředí a ničí tak houbovité choroby. Proti plísni na dýně aplikujte právě roztok na bázi kefíru. Ten by měl obsahovat 8 l vody, 2 l syrovátky, 10 ml jódu a tekuté mýdlo.

Zavlažujte listy rostliny každý večer po dva týdny. Tento postřik funguje také jako hnojení či saturace rostlin skrze listy. Mléčné výrobky pomáhají dosáhnout i bohatší úrody, lepší chuti a na pohled pěknějších plodů.

Už naše babičky znaly triky, jak používat mléko na zahradě

Už naše babičky věděly, že je mléko požehnáním. Měly několik triků, jak ho používat i na zahradě, aby zbavili listy plísně. Připravte si tedy postřik, který se bude skládat z jednoho dílu mléka a tří dílů vody. Rostliny postříkejte a dbejte na to, aby bylo mléko vždy čerstvé a nepasterizované.

Svou funkci splní i roztok z prášku do pečiva. Ten si připravte z jedlé sody. Smíchejte pět lžiček prášku do pečiva a pět litrů vody s několika kapkami rostlinného oleje. Směs aplikujte jednou za tři dny pomocí rozprašovače.

Hlavně jednejte rychle. Plíseň se snadno šíří a mohla by vám zlikvidovat celou zahradu. A v horším případě nejen tu vaši, ale klidně i sousedovu, který by vás za to jistě nepochválil.