Právě přišel čas dát mléko do rozprašovače a postříkat rajčata. Odvděčí se vám!

Každý z nás se snaží mít kvalitní, a hlavně chutnou a velkou úrodu rajčat. A stejně tak se snažíme minimalizovat chemické postřiky nebo jiné stimulanty. V případě pěstování rajčat je stále oblíbenější postřik rajčat mlékem, ideálně takovým, které obsahuje jód. Ano, myslíme to vážně…

Zdroje: babinet.cz, farm-cs.desigusxpro.com, garden-cs.desigusxpro.com, cs.plantscientists.com

Jód je dodáván nejen do solí, ale i mléka, a v určitém malém množství je pro naše zdraví velice prospěšný. A stejně tak prospěšný je i pro rajčata – pro dobrou úrodu je potřeba se jim věnovat – hlavním pravidlem je dobrá zálivka a dobré hnojení, tedy výživa. A právě zde doporučujeme vyzkoušet mléko, tedy přírodní produkt, který slouží jako základ pro přípravu mnoha živinových směsí a roztoků, jež pomohou rajčatům od chorob a škůdců.

Blahodárné mléko

Mléko obsahuje mnoho stopových prvků, které mají pozitivní vliv na růst a vývoj rajčatových rostlin.

Mléčný postřik vytvoří na listech film... Zdroj: Profimedia

Draslík je nezbytný pro fotosyntézu, protože bez ní se listy nebudou zdravě vyvíjet a ztrácejí barvu, poté na krajích vyschnou a rostlina začne odumírat. Fosfor pomáhá řídit metabolické procesy a je také hlavní energií rostliny. Jeho nedostatek zpomaluje růst a vývoj rajčat, zvláště důležitých prvků během kvetení a vývoje mladých rajčat. Vápník umožňuje vytvářet keříky a květenství a aminokyseliny umožňují aktivovat růstový proces.

Hnojivo ve formě mléka obohacuje půdu celkově, zejména proto, že má přirozené složení a rostlinou je dobře absorbováno. Díky laktóze navíc na rajče nezaútočí škůdci a nemoci.

Jaké mléko je nejlepší?

Syrové mléko je pro tyto účely nejvhodnější, ale je možné použít i mléko pasterizované nebo kysané mléko, často se používá i mléčná syrovátka. Skvělým krmením pro listy je postříkání rajčat mlékem s jódem: Tato metoda navíc pomáhá chránit před škůdci, protože téměř žádný hmyz nemá rád laktózu a mléčný cukr. Po postřiku se na povrchu listů totiž vytvoří film, který neumožňuje patogenům a mnoha dalším chorobám proniknout dovnitř. Metoda je zvláště užitečná v boji proti plísňovým infekcím.

Stimulant

Samozřejmě, že pokud jde o sazenice nebo mladé rostlinky, vyrostou dobře i bez mléka, potažmo jódu. Ale když jej potom začnete používat jako postřik pro dospělé rostliny, uvidíte, jaký stimulační účinek má. Mléko s jódem zlepšuje vstřebávání a asimilaci živin a pomáhá aktivovat obranu rostlin v boji proti nemocem.

Použití mléka v kombinaci s rajčaty má pouze pozitivní účinky. Zaprvé je to produkt šetrný k životnímu prostředí. A za druhé, je to produkt nasycený mnoha užitečnými látkami, které jsou během růstu zeleninou absorbovány. Za třetí, mléko obsahuje aminokyseliny, které aktivují růst rostlin. To vše přispívá ke zlepšení metabolických procesů i lepší absorpci živin. Největšího účinku lze tedy v případě rajčat dosáhnout použitím mléčných roztoků během růstu a tvorby plodů.

Přirozené antiseptikum

Existuje několik způsobů, jak lze jód do zeleniny dodávat: Rostliny jej získávají buď ze země nebo pomocí aplikovaných „hnojiv“ či postřiků – pro ošetření kořenů nebo listů. Jód je nejlepší aplikovat ještě před tím, než se objeví zárodky plodů – to je to pravé období, kdy rostlina potřebuje získat živiny. Mléko s jódem samo o sobě jí je sice nedodá, ale stane se takovou ochranou a posílením rostliny, aby se ubránila proti dalším nástrahám, jako jsou plísně a nemoci.

Postřik rajčat je každosezónní nutností Zdroj: Profimedia

Působí totiž jako silné antiseptikum, jehož použití pomáhá vyrovnat se s hnilobou, houbovými chorobami a dezinfikuje semena. Prevence virových onemocnění je přitom zvláště důležitá.

Mléčný postřik lze přitom, jak jsme řekli, aplikovat na kořeny i listy – u každého bude mít jiný účinek. V případě kořene nasytí půdu užitečnými mikroelementy, a v případě listu zase poslouží jako ochrana před škůdci.

Kdy?

Nejlepší je postříkat rostliny ráno nebo po západu slunce a před zahájením postřiku je lepší provést jej na otevřeném místě, v době, kdy neprší nebo není silný vítr.

Základem postřiku je voda a mléko, případně mléčná syrovátka, v poměru 4 : 1. Do výsledné kapaliny se přidá 15 kapek jodu a sklenice popela, nebo je možné použít rovnou mléko obsahující jód. Stříkáme každý den, pokud se rostliny nevyvíjejí tak, jak si představujeme. Když se růst spraví a je normální, stačí stříkat jednou týdně.