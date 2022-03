Řízkováním a hřížením listnatých dřevin ušetříte až desetitisíce: Jak na to?

Nejen správné prořezávání keřů a stromů patří mezi nutné práce na zahradě v období začínajícího jara. Nyní si můžete keře doma i namnožit, a to hřížením a řízkováním.

Máte na zahradě rostliny, jejichž větve nebo výhony jsou tak dlouhé, že sahají až k zemi, nebo mají poléhavý a plazivý růst? Hřížením takové rostliny velmi snadno namnožíte. Vyberte jeden mladý výhon, který je nejdelší a dotýká se země, a ohněte jej do předem připravené rýhy v půdě. Poté výhon dobře zasypejte zeminou, nejlépe však substrátem s obsahem živin. Proutek by se však mohl ze země vytrhnout, proto jej zajistěte silnějším drátem nebo kolíčkem.

Výhon zajistěte pevným drátkem. Zdroj: Profimedia

Nová rostlina

Máte hotovo? Nyní stačí pouze vyčkat, až výhon zakoření. Jakmile pustí kořeny, můžete jej bez obav odříznout od mateřské rostliny. Novou rostlinku pak můžete přesadit i na jiné místo. Opatrně ji vyrýpněte ze země a na novém stanovišti jí dopřejte dostatečnou zálivku.

Větvičku v zemi můžete zatížit i kamenem. Zdroj: Profimedia

Řízkování je snadné

Brslen, šeřík, břečťan, kalina, hortenzie, růže, zlatice, tavolník, tamaryšek, komule a další listnaté keře můžete snadno množit technikou řízkování. Jak na to? Především v den, kdy se rozhodnete nařezat řízky, nesmí mrznout. Vyberte si jednoletý výhon a připravte řízek tak, že ostrým nožem seříznete výhon na dolním konci, a to dlouhým šikmým řezem. Vrchní část zastřihněte rovně kousek nad očkem. Pokud chcete, aby vám řízek zakořenil co nejrychleji a nejlépe, můžete řeznou plochu namočit do stimulátoru. Následně řízky zešikma zapíchněte do připravených truhlíků s perlitem a rašelinou, smíchaných v poměru 1:1. Řízky dobře zalijte a přesuňte ven do chladného skleníku nebo do pařeniště. Dobře je chraňte před přímým sluncem a v prvních třech dnech je raději zakryjte fólií.

Řízky zapíchněte do truhlíku nebo větších květináčů. Zdroj: Profimedia

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, prima-receptar.cz