Jak namnožit orchidej z listů? Jednoduchý návod krok za krokem

Domov dělají květiny a proto není od věci mít jich doma hodně. Nejen, že tvoří pozitivní atmosféru, ale dokonce i čistí ovzduší. Velmi oblíbenou pokojovou rostlinou je orchidej, kterou lze i jednoduše namnožit.

Prvním krokem je návštěva obchodu, kde si vyberete oblíbenou barvu orchideje. Následující postup je velmi jednoduchý a zvládne ho opravdu úplně každý. Potřebujete ostrý nůž, vodu, plastovou průhlednou nádobu, stimulátor růstu kořenů a aktivní uhlí.

Výsledek nemůžete chtít hned. Zakořeňování totiž mnohdy trvá i několik měsíců. Tvorba kořenů zabere čas, ale jakmile se vytvoří, půjde to jako po másle. Není nad rostlinu, kterou vypěstujete sami a nekoupíte si ji někde v květinářství.

A teď jak na to. Vyberte si velký zdravý list a ten seřízněte. Při seřezávání nechejte i část stonku, ze kterého pak budou moci rašit další listy. List nechte po uříznutí osm hodin v poklidu a následně na místo, kde porostou nové kořeny, naneste vhodný stimulátor.

Na jaře se probouzí všechny rostliny, včetně oblíbených a jemně krásných orchidejí Zdroj: Ihor Korsunskyi / Shutterstock.com

Na rozmnožení orchideje stačí pár přísad

V nádobě, kam rostlinu zasadíte, rozpusťte ve vodě malé množství aktivního uhlí. Odřezaný list ponořte koncovou částí do vody. Následně by se měly začít tvořit kořeny. Ideální je přidat kyselinu jantarovou, která růst jen podpoří.

S přibývajícími kořeny můžete rostlinu zasadit do květináče s namíchaným substrátem. Uvidíte, že za chvilku se z vás stane zkušený pěstitel. Rozmnožovat můžete pochopitelně i jiné květiny, ale s orchidejí máte větší jistotu, že se vám to povede.

„Proti domácímu míchání substrátů nic nemám. Koneckonců dokud nebyly substráty na trhu, člověku nic jiného nezbývalo,“ říká známý pěstitel orchidejí Ondřej Lukscheiter.

„Při tvorbě substrátů je dobré použít složky, které mají přibližně stejnou životnost a nevylučují žádné škodlivé látky. Dobrá kombinace je například borová kůra, polystyren a molitan nebo kokosové chipsy. Všechny složky je dobré před použitím propařit,“ uvádí v rozhovoru pro abecedazahrady.dama.cz.

Aby orchideje krásně kvetly, podpořte je pravidelným hnojením. Zdroj: Catchiangmai / Shutterstock.com

Ne všechny substráty jsou vhodné

„Co se týče nabídky substrátů na našem trhu, dá se říct, že v poslední době se s orchidejovými substráty doslova roztrhl pytel,“ myslí si Lukscheiter.

„Bohužel někteří výrobci nejsou natolik seriózní, aby na svůj výrobek napsali, že není vhodný pro všechny druhy orchidejí, ale třeba jen pro terestrické (tj. původně rostoucí volně v zemi, jako například Ludisia, Cymbidium, Acanthephipium a desítky dalších),“ vysvětluje.

„A tak se lehce stane, že člověk v dobré víře zakoupí orchidejový substrát, zasadí do něj například můrovec a ten mu během měsíce dvou prostě zahyne. Je to způsobené tím, že substrát je příliš hutný a kořeny epifytních či původně lithofytních orchidejí na to nejsou uzpůsobeny,“ zakončuje svoje povídání.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, chalupari-zahradkari.cz