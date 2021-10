Množení rostlin dělením: Teď je vhodný čas. S kterými to jde a jak?

Chcete si namnožit své oblíbené rostliny? Směle do toho, je nejvyšší čas! Žádná věda to není a zvládne to i úplný začátečník.

V rostlinné říši se množení dělí na generativní (semeny) a vegetativní (dělením). My se dnes zaměříme na množení vegetativní.

Množení dělením se provádí zejména u trvalek. Je to opravdu velice jednoduchý úkon, který zvládnou všichni, i naprostí začátečníci.

Pivoňky lze množit dělením trsů. Zdroj: Tetiana Dollezhal/Shutterstock.com

Co to vlastně znamená „vegetativní“ rozmnožování

To je nepohlavní rozmnožování rostlin oddělením kusu rostliny, ze které vznikne stejná, nová kompletní rostlina. Při tomto rozmnožování jsou použity vegetativní části, kmeny, kořeny někdy i listy.

Zahrádkáři rozdělují vegetativní rozmnožování na několik druhů:

řízkování – uřízne se kousek mladého výhonku rostliny a nechá se zakořenit (voda, zemina, živný roztok)

dělení – rychlý způsob množení, dělí se trsy

hřížení – jedná se o zakořenění šlahounu či větve dané rostliny

odkopky – v tomto případě se odděluje odnoží

množení šlahouny – oddělení šlahounů, které jsou zakořeněné, ale i nezakořeněné. Takto se množí například jahody.

Mátu můžete snadno přesadit a zároveň namnožit dělením trsů Zdroj: Shutterstock.com / Stephanie Frey

Jak probíhá množení rostlin dělením

Vykopněte trs z půdy a opatrně ho rozdělte na několik dalších, menších dílů. Zeminu z kořenů trošku oklepejte a zasaďte na vámi vybrané místo. Po zasazení zalijte. Rostlina by měla stihnout zakořenit do zimy.

Dělením se dá namnožit například hluchavka, astra, třapatka nebo zavinutka.

Kdy se dělení provádí

Každá rostlina má svá specifika, zjistěte si, kdy je množení možné.

U velké části rostlin, se dejte do práce ideálně na podzim, kdy mají rostliny vegetační klid. Neměl by být ještě mráz. Pokud jste tu dobu prošvihli, nic se neděje, můžete rostliny namnožit brzy na jaře.

Při přesazování si některé rostliny můžeme jednoduše rozmnožit dělením trsů. Zdroj: Shutterstock.com / Golubovy

Rozdělovník rostlin dle období množení:

kosatec – červenec po odkvětu

denivky – podzim, jaro

čemeřice - podzim

Čemeřice černá (Helleborus niger) kvete bíle. Zdroj: Manfred Ruckszio / Shutterstock.com

trávy – jaro

pelyněk - podzim

hvězdnice – jaro

rozchodník - podzim

kokost - podzim

pivoňka - polovina srpna až polovina září

pivoňka lékařská, Paeonia officinalis Zdroj: Besklubova Liubov / Shutterstock.com

Rady na konec:

pro množení vyberte rostliny, které jsou dobře vyvinuté a zdravé

vybrané místo výsadby předem prohnojte

při vykopnutí trsu pracujte opatrně, abyste rostlinu nepoškodili, mnohdy stačí rýč

každá část, kterou jste oddělili, by měla mít dobré kořeny a jeden až dva nadzemní pupeny

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.zahrada-centrum.cz, www.zahrada.sk