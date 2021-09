Množení rostlin potápěním: Zapomenutá a překvapivě jednoduchá technika

Už jste slyšeli o množení rostlin potápěním? Nebojte nemusíte být certifikovaní potápěči a nebude potřeba jezero či rybník. Množení potápěním je stará technika, která velmi usnadňuje získávání nových sazenic. Potřebuje čas, ale skoro žádnou práci.

Množení potápěním je stará technika

Znáte způsob na množení hybridů plaménku nebo třeba jasmínovníků či vistárií? Množení potápěním se používá u keřů a popínavých rostlin, které je problematické množit jinak. Řízky špatně zakořeňují a na získání nových sazenic je nutné použít jich velké množství, protože pravděpodobnost rozvoje dobrého kořenového systému je velmi nízká. Ponořování je navíc docela jednoduchá technika vhodná i pro zahradníky lenochy.

Vistárie patří k atraktivním popínavým dřevinám. Zdroj: Sean Pavone / Shutterstok.com

Jak postupovat při množení potápěním

Nejde o nic složitějšího než zakořenění jednoletých výhonů, které jsou na straně exitujícího keře a lze je dobře ohnout k zemi. Vhodný výhon je takový, který má na konci vrcholu několik pupenů. Pro tuto techniku potřebujete jen několik háčků nebo skob, kterými výhony zakotvíte do půdy zhruba 20 cm od konce vrcholu. V tomto místě zbavte výhon lístků na zhruba 5 cm proutku. Ohněte jej k zemi a v místě bez lístků zakotvěte hákem nebo skobou do jamky v hlíně. Vyhloubená jamka nemusí být příliš hluboká. Jde jen o to, aby byla část bez lístků ponořená do půdy. Přihrňte půdou a je hotovo. Pokud chcete, můžete v místě bez lístků prut mírně naříznout, abyste podpořili kořenění.

Ponořování je možné také do květináče v blízkosti mateřské rostliny. Zdroj: Profimedia

Potápěním budete mít nové sazenice do roka

Tato technika vám zaručí dobré kořenění na mateřské rostlině, která výhon stále vyživuje. Místo zakotvení je potřeba zalévat, aby byla půda vlhká. Mladé dřevo začne v místě zakotvení kořenit a v podstatě bez práce vypěstujete nové sazenice, které později oddělíte od rodičovské rostliny odříznutím. Sazenice by měly být dostatečně zakořeněné za rok, nicméně kořeny určitě před odříznutím zkontrolujte.

Které rostliny je možné „potápět“?

Jak jednoduché! Vyzkoušejte ponořování na hybridy plaménku, vistárie, kamélie nebo rododendron či kalinu. Dá se také použít na množení některých rybízů a angreštů.

Rododendrony lze také množit potápěním. Zdroj: Stefan Glebowski / Shutterstock.com

