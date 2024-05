Množení růží nemusí být vůbec složitá věda. Nejdůležitější je, aby se vám růže dobře zakořenily. S tím vám pomůže gel z aloe. A zbytek ingrediencí máte již pravděpodobně doma. Podívejte.

Růže jsou zkrátka a dobře naprostými královnami rostlin. Rovněž jsou to květiny, které jsou darovány nejvíce ze všech. K narozeninám, k svátku, významnému jubileu, na Valentýna, i jen tak, aby vám vykouzlily úsměv na tváři.

Jsou přenádherné a prodávají se v různých barvách a velikostech. Pokud si je pěstujete na zahrádce a jste se svou odrůdou spokojeni, můžete si je lehce namnožit.

Video, jak množit růže řízkováním, najdete na Youtube kanále eChaluparka:

Jak množit růže

Nejlepší k množení růží je takzvané řízkování. Řízky většinou získáte na podzim a začátku zimy. Pokud si je uskladníte, můžete je na jaře zasadit do země a počkat, až vám vyrostou. Pokud ale nechcete čekat až do jara, zde je jednoduchý trik, jak namnožit růže v každém ročním období.

Stačí pouze 15 kapek gelu aloe vera rozpuštěného ve vodě. Každý týden přikapávejte 10 kapek a brzy vám růže začnou pouštět kořeny.

K tomu budete potřebovat gel z rostliny aloe vera. Její gel je známý pro regenerační účinky nejen lidské pleti, ale očividně také květin. Postup je velice jednoduchý. Do nádoby nalijte 1 litr vody a přidejte do ní 15 kapek z gelu aloe.

Řízky vložte do nádoby a následně čekejte, dokud se nezačnou objevovat kořeny. Po 7 dnech opět přidejte do nádoby 10 kapek aloe a tento postup opakujte každý týden. Až uvidíte, že je kořenový systém dostatečně silný, můžete růže začít sázet do hlíny.

Medové množení růží

Pokud si nechcete do domácnosti pořizovat novou pokojovku a nechcete ani kupovat gel z aloe, můžete použít například med. Med by měl být přítomný v každé domácnosti. Na 1 litr vody patří 1 lžíce medu. Rozpusťte med ve vodě a po zhruba 12 hodinách do nádoby vložte stonek růže. Počkejte, až zakoření a máte hotovo. Množení růží pomocí medu.

