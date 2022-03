Vypěstujte si vlastní silné a zdravé sazenice rybízu, řízkování zvládne i úplný

Věděli jste, že si můžete sami namnožit rybízové keříky? Obzvláště v případě, že ty stávající na vaší zahradě přestaly plodit nebo jsou staré. Zvládnete to hravě sami.

Je zcela přirozené, že rybíz, ale také maliny či ostružiny začnou po několika letech slábnout, úrodnost se začne snižovat. Jakmile začnete pozorovat jejich stáří, měli byste si pořídit nové. Pokud nechcete utrácet peníze za nákup nových rostlin, jednoduše si ty staré namnožte řízkováním. Postupujte podle našeho návodu.

Řízky na pět oček

V keříku vyberte dlouhé a rovné jednoleté výhony, na kterých už jsou viditelné pupeny. Z výhonu nastříhejte řízky, které budou mít délku asi 20 cm a budou mít minimálně 5 oček. Nejprve udělejte šikmý řez pod úhlem 45°C pod posledním spodním očkem, odpočítejte jich pět a nad posledním okem opět šikmo sestřihněte. Kvalitního řezu dosáhnete speciálními zahradnickými nůžkami.

Řízky nedávejte do jamky rovně, ale mírně šikmo. Zdroj: Profimedia

Do jamky

Nyní přichází na řadu ošetření stimulátorem, který usnadní zakořenění řízků. Stačí v něm spodní konec řízku namočit. Poté řízky vysazujte přímo do země. Půdu si však nejprve dobře připravte. Měla by být lehká a propustná. Záhony zryjte, nakypřete a urovnejte. Řízky vysazujte asi 20 cm od sebe, a to mírně šikmo, do hloubky asi 3 cm tak, že si předtím uděláte kolíkem jamku, abyste nesetřeli stimulátor. Půdu kolem upěchujte a dodejte jim dostatečnou zálivku. Tu budou řízky potřebovat každý den po dobu kořenění, což je asi dva týdny.

Pozor na choroby

Máte strach, že řízky v půdě na záhoně nezvládnou zakořenit? Zasaďte je do studeného skleníku. Někdy se stane, že řízky napadnou nejrůznější houbové choroby, v tom případě si pořiďte vhodný postřik.

