Jak pěstovat mochyni peruánskou: Ozdobí zahradu a je to zdravotní zázrak

Třešeň Inků, zlatá bobule nebo angrešt Mysu Dobré naděje. Víte, o co jde? Ve všech případech se jedná o rostlinu s názvem mochyně peruánská. Její plody jsou nejen chutné, ale i zdravé. A hlavně jde o dokonalou dekoraci pokrmů i drinků a její pěstování není vůbec složité.

Mochyně peruánská (Physalis peruviana) je absolutně nenáročná jednoletá rostlina, která nevyžaduje téměř žádnou péči a na konci letní sezóny se dočkáte velkého množství chutných a tvarem velmi originálních plodů. Určitě je znáte ze zahrádek vašich babiček. Jsou naprosto nezaměnitelné a tvarem připomínají malé oranžové lampionky s papírovým pláštěm.

Něco málo o mochyni

Původem je rostlina z jihoafrického Mysu Dobré naděje, ale nejčastěji se s mochyní peruánskou můžete setkat především v Jižní Americe, hlavně v Kolumbii, Peru, Bolívii a Venezuele. Ovšem bohaté zastoupení má i v dalších částech světa včetně Evropy a Asie.

Držíte dietu? Plody mochyně vám navodí pocit sytosti, což se při redukci hmotnosti náramně hodí. Zdroj: profimedia.cz

Mochyně je krásná dekorace a zdravá dobrota

Vzhledem k počasí se u nás mochyně většinou pěstuje jako jednoletá letnička Ve své domovině často vypadá jako vzrostlý keř, který může dosáhnout i do výšky 2 m. Její rozložité lodyhy se srdčitými listy mohou být dlouhé až 15 cm. Po odkvětu se kalichy postupně zvětšují a tvoří charakteristické lampionky, uvnitř kterých jsou žluté či světle hnědé bobule.

Plody se využívají nejen k dekoraci, ale mají také velice příjemnou chuť, která připomíná kombinaci ananasu a jahod s mírně kyselým nádechem. Výborně se hodí k výrobě marmelád a kompotů. Často se využívají i v sušené formě, kdy se hodí k výrobě chutných čajů, nebo jako příjemná přísada do jogurtů a mléčných koktejlů. Nekonzumujte však nikdy nezralé plody, mohou být toxické.

Mochyně miluje slunce

Mochyně vám bude vděčná, když ji dopřejete místo plné slunce, nejlépe jižní stranu u zdi. Protože se časem značně rozroste, myslete na dostatek prostoru v jejím okolí, mohla by utlačovat vše, co se vyskytuje poblíž. Mochyně prospívá v hluboce zrytých půdách bohatých na živiny. Rostlinu si můžete předpěstovat se semínek a sazenice vysazujte do záhonů nebo objemnějších nádob během května a června, tedy v době, když už nehrozí žádné přízemní mrazy. Pro dobrý růst je pro mochyni optimální teplota 16 až 25°C.

Bohatou sklizeň vám zaručí zaštipování

Rostlinu můžete zaštipovat, stejně jako třeba rajčata, dočkáte se tak na podzim většího počtu plodů. V případě, že by v tomto období nestihly všechny bobule náležitě dozrát, můžete je nechat „dojít" na okenním parapetu. Nebo máte další možnost, a to celou rostlinu vykopnout, přesadit do nádoby a nechat plody dozrát v teple doma. Zralé plody lze uchovat v chladu a suchu i několik měsíců.

Mochyně je léčivá rostlina

Ačkoliv byste to možná do této květinky neřekli, má velice pozitivní vliv na lidské zdraví. Slouží jako výborná prevence před některými degenerativními nemocemi, jako jsou např. artritida nebo ztráta centrálního vidění. Má protizánětlivé i antioxidační účinky a skvěle posiluje imunitu. Velice prospívá našim játrům, ledvinám a nervovému systému. V současné době se využívá i jako prostředek na snížení krevního tlaku nebo zlepšení zraku. Držíte dietu? Plody mochyně vám navodí pocit sytosti, což se při redukci hmotnosti náramně hodí.

