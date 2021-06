Jak na bílé orchideji vypěstovat modré květy? Budou vám stačit 4 dny

Patříte mezi milovníky orchidejí, které nenápadně obsadily všechny vaše parapety? Tak to určitě sbíráte různé barvy od bílé po světle a tmavě růžovou nebo žlutou. Co kdybyste vaši sbírku obohatili o odstín modré?

Modrou orchidej vám bude závidět každý kolemjdoucí. Vypadá totiž luxusně a extravagantně. Její jedinou nevýhodou je, že po odkvetení budete mít po parádě.

Kde se modrá orchidej vzala

Pokud jste viděli v obchodě modrou orchidej, určitě jste přemýšleli, co je to za zvláštní druh. Možná vás překvapíme, ale jedná se o nejoblíbenější druh orchideje Phalaenopsis. První modrá orchidej spatřila světlo světa počátkem roku 2011. Byla představena pod názvem ´Royal Blue´, a z Floridy se rychle rozšířila do Evropy.

Modrá orchidej vypadá luxusně. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Jak si doma vytvořit modrou orchidej

Modré orchideje jsou v obchodě často přeceněné a drahé. Pokud rádi experimentujete a chcete ušetřit, tento návod je pro vás ideální.

2 způsoby, jak orchidej obarvit

Existují dva ověřené způsoby, jak bílou orchidej nabarvit na modro. Buď bude pít barvu z trychtýřku nebo ze savé látky. První krok je však totožný pro obě dvě metody.

Bílá orchidej nasaje potravinářské barvivo a stane se modrou. Zdroj: homari/Shutterstock.com

Nařezání orchideje

Vezměte si bílou orchidej a nožík s tenkou špičkou. Do hlavního stonku, z něhož vyrůstá květenství, udělejte plytký zářez pod úhlem 45° z vrchu i zespodu. Vytvoříte tak ve stonku malý trojúhelník.

Sání barvy z trychtýřku

Pro tuto metodu budete potřebovat plastový držák na balonky ve tvaru trychtýře a silikon nebo lepidlo. Konec trychtýře, do kterého se zespodu zasouvá tyčka, rozřežte napůl tak, aby se dal nasunout na stonek těsně pod dírku. Poté silikonem nebo lepidlem utěsněte všechny otvory, aby barva nemohla vytéct. Jakmile těsnění uschne, nalijte do trychtýře modré potravinářské barvivo a nechte orchidej v klidu.

Sání barvy z látky

Druhý způsob je jednodušší. Vezměte si savý pruh látky a ten obtočte kolem dírky. Aby tekutina nevytékala, přichyťte látku zespodu lepící páskou a pořádně utěsněte. Barvivo nakapejte na látku a nechte orchidej, aby barvivo natáhla. Materiál by neměl vyschnout.

Péče o modrou orchidej

Rostlině bude trvat cca 4 dny, než se její okvětní lístky zbarví do modra. O obarvenou orchidej se starejte stejně jako o její přírodní sestry. Jakmile modré barvivo odfiltruje, můžete ránu ošetřit skořicí. Zacelí se a nebude náchylná na choroby.

https://www.youtube.com/watch?v=Cth02of2mBE&t=184s

https://www.youtube.com/watch?v=ygtvrhhZof8

https://www.nasezahrada.com/jak-pestovat-modrou-orchidej/