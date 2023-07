Modrá zahrada je hitem léta: Nejkrásnější modře kvetoucí rostliny našich babiček

Modrá je dobrá! S tím by souhlasil kdekdo - zahrádkáři i milovníci zeleně. Modré je v naší přírodě poměrně málo, a proto volbou této barvy můžete vyloženě oslnit sousedy. Modrá barva květů je fascinující i uklidňující a v záplavě zeleně nádherně vyniká. Chcete si založit modrou zahradu?

Modré z nebe nebo ze zahrady?

Ač je pestrost pěkná a zajímavá, i barevně sladěné zahrady mají něco do sebe. Rostliny navíc nabízejí víc než barvy, ale také tvary listů a vzrůst, takže i u jednobarevných zahrad nejde o monotónní výsadbu. Které rostliny budou v modré zahradě jako doma?

Autor videopříspěvku z kanálu Plant and Planting vám poradí, které modře kvetoucí okrasné keře můžete v zahradě inspirované indigem a blankytem mít.

Květiny do modré zahrady

Modrá jako modřenec. Ale i další modrokvěté rostliny určitě znáte. Chrpy, pomněnky a pomněnkovce nebo len kvetou modře. Představme si ale i takové, které nejsou známé všem.

Hrachor pnoucí královský modrý je popínavá letnička, která se díky svému vzrůstu a ovíjení hodí především k tomu, aby zakrývala ploty či různé konstrukce v zahradě. Poměrně velké blankytné květy navíc krásně voní, ale užijete si jich jen na jaře. Kvete od konce března až do května.

Kalokvět africký je doslova úžasný a kromě modré nabízí i bílou variantu. Zdroj: Gekko Gallery / Shutterstock.com

Čertkus luční je zhruba půl metru vysoká trvalka s jemnými kuličkami květů. Je to také léčivka, která dobře zvládá různé podmínky, a to jak oslunění, tak i co se týče živin a půdy.

Kalokvět modrý má krásné kolovité květy a není to jen trvalka zdobná, ale také léčivá. Pěstuje se v záhonu i nádobách a dosahuje výšky okolo půl až jednoho metru.

Hyacint není třeba dlouze představovat. Je to velmi vonná cibulovina, která se jednak používá rychlená k dekorativním účelům v interiérech, ale také je možné pěstovat ji v záhonech jako další cibuloviny. Kvete v dubnu a květnu.

Bělotrn modrý je krásný nejen v zahradě, ale také usušený do suché vazby. Je to rostlina pichlavá, ale nevšední, která kvete celé léto až do začátku podzimu. I bělotrn je poměrně vysoký a běžně dosahuje do jednoho metru.

Bělotrn je velmi zajímavý nejen v zahradě, ale i v suché vazbě. Zdroj: profimedia.cz

Ostrožka stračka, ale i další druhy mají krásné modré květy a dorůstají až impozantní téměř dvoumetrové výšky. Je to mrazuvzdorná trvalka, které se daří na slunném až pohostinném stanovišti s dobře propustnou humózní půdou.

Ladoničky jsou krásné jemné cibuloviny, které se podobají ladoňkám, ale jde o jiný druh. Hodí se na skalku, kvete už v březnu a dubnu a dorůstají do 5 až 15 cm.

Povijnice je letnička, která miluje vlhko, ale dostatek slunce i na živiny bohatou půdu. Aby vynikla její krása, vysejte ji v blízkosti zídky, pergoly nebo plotu, po kterém se bude moci pnout.

Také šalvěj kvete modře až modrofialově a také list má docela zdobný, sametově stříbrný. Kromě toho, že zdobí, je i léčivá. Podívejte se také po různých variantách. I šalvěj má zajímavé odrůdy.

Frézie je dobře známá květina, která se skvěle hodí i do kytice. Určitě na ni narazíte v řezaných květech v květinářství. Kvete v červnu a červenci a dorůstá až do půl metru.

Všelicha iberkolistá je letnička, která se podobá kopretině, ale je krásně modrá.

Lupina modrá je nenáročná i mrazuvzdorná a také poměrně vysoká rostlina. Kvete v červnu a červenci krásnými hroznovitými květenstvími, která rozhodně nepřehlédnete.

Lupiny jsou i krásně modré a zdobí i zajímavými listy. Zdroj: Sandra Lorenzen-Mueller / Shutterstock

Modře kvetoucí louka

Toto je samozřejmě jen výběr některých modře kvetoucích rostlin a sami jistě máte nebo znáte mnohé další. Černucha, rozrazil, čekanka, ale také zvonky a další kvítí bývají součástí směsi „modrá louka“. Jedním z nejimpozantnějších okrasných keřů je modře kvetoucí hortenzie.

Pokud chcete rostlinu, která nezdobí květy, ale má namodralou barvu, můžete se poohlédnout třeba po hostách, které mají mírně modrozelené listy, nebo po namodralých travinách.