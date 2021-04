Modré jahody jsou prý sladší a odolají mrazu. Dejte na ně pozor, realita je jiná

Už jste někdy slyšeli o modrých jahodách? Jejich plody v obchodech ani na trzích nenajdete, ale možná jste na internetu narazili na prodej jejich semínek. Co vám z nich vyroste, když si je koupíte?

Modrá barva jahod údajně vznikla jako vedlejší účinek experimentu, při kterém vědci zavedli do jahodníku gen arktického platýse ve snaze učinit rostlinu odolnou vůči mrazu. Někteří inzerenti prodávající geneticky upravená semínka dokonce tvrdí, že když plody modrých jahod zamrazíte, zachovají si svou konzistenci a po rozmražení budou chutnat jako čerstvé. Oproti obyčejným červeným jahodám je prý jejich chuť sladší a obsahují i více vitamínu C. Podle jiných prodejců jsou modré jahodníky okrasnou bonsají, která se stane chloubou terasy nebo vkusně olemuje zahradní cestičku.

Skutečnost je ale taková, že modré jahody nikdy nikdo neviděl jinde než na obrázku upraveném grafickým programem. "Vzácná" semínka bývají ve skutečnosti semena obyčejného jahodníku, a ještě ke všemu mizerné kvality, takže vám často ani nevyklíčí. Mnohé internetové portály tyto podvodné inzeráty už zakázaly, v menších e-shopech se však pořád dají najít.

Jak se tam asi ocitla? Zdroj: Shutterstock.com

Podle serveru Mashed.com si vědci na Měsíček Červen skutečně zahráli a do jahod opravdu zkusili přidat mrazuvzdorný gen arktické ryby. Výsledek však nebyl nijak uspokojivý a upravená semínka se nikdy nedostala do prodeje. Kromě toho nebylo nikde zmíněno, že by plody vlivem této modifikace zmodraly.

Je zajímavé až úsměvné, že některé weby zabývající se zdravou výživou před konzumací neexistujících modrých jahod varují kvůli jejich genetické modifikaci. Plody prý mohou přivodit alergickou reakci, produkovat toxiny ohrožující člověka i životní prostředí a zvyšovat odolnost těla vůči antibiotikům. Inu, možná záleží na chemickém složení barviva, kterým je natřete. Příroda ani genetická úprava vám totiž jahody rozhodně namodro neobarví.

