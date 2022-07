Molice jsou odolné bestie a postrach pro úrodu: Pomůžou tyto babské rady

Ohrožují vaše květiny či zeleninu nepříjemné molice? Zbavte se jich jednoduše, snadno a bez chemie. Použijte přírodní prostředky, které je dokonale zlikvidují.

Drobné nenápadné bílé mušky vypadají na první pohled docela neškodně, ale jejich larvy dokáží zlikvidovat i celou úrodu. V oblibě mají zejména rajčata, okurky, papriky, brukvovité rostliny, maliny, ale i ovocné stromy, okrasné květiny a keře. Jak můžete s těmito škůdci zatočit a účinně se proti nim bránit? Nemusíte utrácet za drahé pesticidy z obchodu, perfektně fungují i domácí metody a babské rady.

Molice se šíří rychlostí blesku

Teplo a vlhko svědčí nejenom rostlinám, ale bohužel i škůdcům. Jedním z nich jsou jasně bílé okřídlené molice, které měří kolem 1 až 3 mm a jde o menší příbuzné mšic. Vylučují medovici, což jsou vlastně výkaly, jež k rostlinám přitahují nepříjemné choroby. Většinou se vyskytují na spodních částech listů, a to v různých vývojových stádiích. Od vajíček a bezkřídlých larev až po okřídlené dospělé jedince. Dospělá muška naklade i stovky vajíček a líhnoucí se larvy dokáží spořádat jakoukoliv rostlinu, která zežloutne a postupně uvadne.

Na molice zabírá roztok, který si snadno připravíte ze šťávy z 1 citronu, pár kapek mycího prostředku na nádobí a 1 l vody. Zdroj: shutterstock.com

Důležitá je prevence

O pěstované rostliny byste se měli starat tak, aby molice příliš nelákaly. Takže se vyvarujte zbytečného přemokření, protože molice si naprosto libují právě ve vlhkém prostředí. Pro jistotu můžete jejich okolí vyzbrojit netoxickými lepivými deskami, které případně molice nalákají a zlikvidují.

Velký význam má i pečlivé zrytí záhonů a pravidelné prokypřování půdy, protože tak mnoho škůdců i jejich larvy a vajíčka zničíte. Na podzim nezapomeňte odstranit veškeré spadané listy, protože i to je skvělá prevence proti nechtěným škůdcům.

Vyrobte si citronový postřik

Na molice zabírá roztok, který si snadno připravíte ze šťávy z 1 citronu, pár kapek mycího prostředku na nádobí a 1 l vody. Na rostliny aplikujte tuto směs jako postřik, který budete opakovat jednou za týden.

Perfektně funguje česnek

Z této blahodárné zeleniny si můžete připravit účinný extrakt, který vám pomůže v boji nejen s molicemi, ale i se mšicemi, plísněmi a mnohými houbami. Nejprve si oloupejte 200 g česneku, poté jej rozmačkejte nebo nakrájejte a zalijte 10 l vody. Směs náležitě promíchejte, uvařte a skladujte v temnu po dobu 24 hodin. Následně roztok přeceďte do lahve s rozprašovačem a nanesete česnekový výluh na rostliny. Ošetření opakujte jednou týdně, dokud potíže nevymizí. Česnekovou vodu používejte co nejčerstvější, tak je nejúčinnější.

Účinný nálev z pampelišky

K výrobě tohoto prostředku budete potřebovat 50 g rozdrcených pampeliškových listů a stonků, které zalijte 1 l vody a nechte 2 dny louhovat. Poté výluh přeceďte přes sítko či plátýnko a ve formě postřiku ošetřujte postižené rostliny každé dva týdny.

Chilli sprej zabrání množení molic

Pálivé papričky zneškodňují nejen dospělé jedince, ale také dokonale zabraňují líhnutí nových molic. O všechno se postará štiplavá látka kapsaicin. Na domácí výrobu postřiku vám poslouží jakékoliv chilli papričky, nejúčinnější jsou však samozřejmě ty nejpálivější.

Pálivé papričky zneškodňují nejen dospělé jedince, ale také dokonale zabraňují líhnutí nových molic. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si plnou hrst chilli papriček a nasekejte je nahrubo nebo rozmixujte. Využít můžete jak čerstvé, tak i ty sušené. Rozdrcené papričky vložte do zavařovací sklenice a doplňte vodou. Nechte pár dní louhovat a poté sceďte do čisté nádoby. Do tohoto výluhu ještě přidejte 1 polévkovou lžíci kapalného draselného nebo kastilského mýdla a vše řádně promíchejte. Chilli sprej se požívá neředěný.

