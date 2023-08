Motýlí keř je vyčouhlý? Chyba může být v nesprávném řezu, ale i jinde

Motýlí keř je oblíbená okrasná rostlina, která je známá svým bohatým a zajímavým květenstvím, která přitahují motýly a další opylovače. Pokud však váš keř nevypadá tak, jak byste si přáli, může být problém v nesprávném pěstování. Nedělejte proto zbytečné chyby.

Komule Davidova neboli motýlí keř (Buddleja davidii)

Motýlí keř je původem z Číny a v evropských zahradách se vyskytuje už přes sto let. Je to odolná a nenáročná rostlina, která potřebuje slunné místo, dobře odvodněnou půdu s dávku výživného humusu. Během sezóny se keř obalí tmavě zelenými listy a nápadnými květy na dlouhých klasech. Bývají nejčastěji fialové, modré, bílé nebo růžové a jsou velmi voňavé.

Komule je oblíbenou potravou motýlů, což symbolizuje název rostliny. Keř kvete od června do srpna a je skvělým doplňkem každé zahrady. V případě, že zrovna váš keřík neprospívá, možná se dopouštíte zbytečných chyb v pěstování. Které jsou ty nejčastější a měli byste se jich vyvarovat?

Více o pěstování motýlího keře se dozvíte v tomto videu:

Keř je vytáhlý a nekošatí se

Pokud je motýlí keř vyčouhlý, chyba mohla nastat například v nesprávném řezu. Rostlinu je třeba řezat každé jaro, a to ještě před začátkem vegetace. Ideální doba pro řez motýlího keře je v únoru nebo březnu, kdy je ještě zima a rostlina je ve spánku. Pokud však řez uděláte příliš intenzivní či v nesprávný čas, může se stát, že bude keř později vytáhlý do výšky a díky tomu nebude ani bohatě kvést. Veškerá energie se totiž soustředí do rychlého růstu stonků a listů.

Řezem odstraňte všechny uschlé, poškozené a nemocné větve. Stejně tak ty, které vyrůstají dovnitř keře, nebo které jsou příliš úzké či tenké. Ve výsledku by měl mít keř pravidelný tvar. Pokud jste motýlí keř neřezali několik let, proveďte silnější řez a rostlinu můžete zkrátit až o polovinu.

Řezem odstraňte všechny uschlé, poškozené a nemocné větve. Zdroj: shutterstock.com

Nevhodné umístění

Motýlí keř potřebuje dostatek slunečního světla, jinak bude na své květy poměrně skoupý. Ideální je místo, kde je rostlina vystavená přímému slunci po celý den. Pokud máte motýlí keř vysazen na místě, kde je slunce málo, může být také náchylnější k chorobám a škůdcům. Můžete se však pokusit zlepšit mu podmínky tím, že ho prořežete. Podpoříte tak růst nových výhonků, které budou lépe vystavené slunečním paprskům. Pokud vhodné místo nemáte je vhodné pěstovat motýlí keř v květináči a přemísťovat ho.

Nedostatek vláhy

Komule vyžaduje poměrně pravidelnou zálivku, a to zejména v období sucha a tropických veder. Rostlinu zalévejte klidně i 2 až 3krát týdně, pokud prší méně než 2 cm týdně. Půda kolem rostliny by měla být vždy řádně odvodněná, aby nedocházelo k hnilobě kořenů.

Motýlí keř si můžete pořídit v mnoha různých barevných odstínech. Zdroj: Profimedia.cz

Hnojení

Motýlí keř je odolná a nenáročná rostlina, která nevyžaduje vydatné hnojení. Živiny lze dodat hned na jaře, jednou během léta a pak až na podzim. Na jaře a v létě můžete použít hnojivo pro kvetoucí rostliny. Na podzim pro okrasné dřeviny.

Využít můžete přírodní materiály jako je kompost, dřevní štěpka, hnůj nebo slepičince. Zkušenými pěstiteli je však nejvíce doporučovaný právě kompost, který pomáhá udržovat půdu dostatečně vlhkou a bohatou na živiny. Dřevní štěpka napomáhá nejen řádné vlhkosti, ale také zabraňuje růstu plevelů. Hnůj a slepičince jsou natolik bohaté na živiny, že mohou být příliš silné, a proto je vždy zřeďte vodou.

