Poznáte na zahradě motýla podle housenky? Otestujte se!

V dřívějších dobách motýli nebyli žádnou vzácností. Když zavítají na naši zahradu dnes, je to téměř na domácí oslavu. Hýčkejte si je už od housenek, ať podpoříte silnější generaci. Poznáte, v jaké motýly se jednotlivé housenky přemění?

Pesticidy, anglické trávníky, malá rozmanitost vysazovaných druhů rostlin, to všechno ztěžuje motýlům najít vhodné útočiště pro nerušený život a rozmnožování. Proto v našich krajích povážlivě ubývají a je to škoda. Vytvořte jim na zahradě koutek, kde se budou moci zabydlet. Nechte zde růst kopřivy, bodláky, bršlici, zkrátka veškerý ten úporný plevel, se kterým v jiných sekcích zahrady tak bojujete. Když vám tu rozkvete i nějaké to luční kvítí, motýli tu najdou malý ráj.

Zahlédnete-li na zahradě motýlí housenky, budete vědět, že se tu půvabnému hmyzu zalíbilo. Na kopřivách můžet spatřit hned několik druhů motýlích "miminek".

Housenka babočky kopřivové Zdroj: Shutterstock.com

Žlutý proužek na zádech je typický pro housenky, jež se živí výhradně kopřivou dvoudomou. Druh motýlů, v které se přemění, byl dokonce po kopřivě pojmenován. Miluje suchá a slunná místa a v naší přírodě je hojně rozšířený.

Babočka kopřivová Zdroj: Shutterstock.com

Dospělou babočku kopřivovou s jiným motýlem nezaměníte. Křídla jsou oranžovo-červená, na okrajích ozdobená drobnými modrými skvrnkami. Můžete se s ní setkat jak na okrajích lesů a osluněných pasekách, tak i ve městech poblíž lidských sídlišť.

Housenka babočky paví oko Zdroj: Shutterstock.com

Na kopřivách, ale také na chmelu se pasou tyto elegantní housenky sytě černé barvy, doplněné ostny a bílými flíčky. Zpočátku žijí pospolitě - na jediném trsu kopřiv můžete spatřit až 150 housenek! Samotu vyhledávají až těsně před zakuklením. Co se z nich vylíhne?

Babočka paví oko Zdroj: Shutterstock.com

Babočku paví oko patří bezpečně poznáte podle čtyř výrazných očních skvrn na křídlech. V dospělosti miluje vonné květy tavolníků, komule Davidovy a podobných kvetoucích keřů. Jde o další velmi rozšířený druh, který snadno přilákáte i do své zahrady.

Housenka babočky admirál Zdroj: Shutterstock.com

Uvidíte-li na kopřivách osamocené housenky se žlutými pruhy a ostny, jejich rodiči byli nejspíš hrdí motýli s hodností nejvyššího námořního důstojníka. To už jsme vám ale napověděli hodně...

Babočka admirál Zdroj: Shutterstock.com

Babočka admirál si libuje v teplých oblastech a v našem podnebním pásu může jen těžko přezimovat. Vrací se k nám až koncem května, do horských oblastí zavítá i později. Přesto někdy stihne vyvést na svět i dvě generace za sezonu.

Housenka babočky bodlákové Zdroj: Shutterstock.com

Na kopřivy i na bodláky mohou zavítat šedé housenky se žlutými proužky, které v dospělém stadiu odletí přezimovat až do Severní Afriky. Aby se na cestu dobře posílili, uvítají, když jim na zemi necháte trochu spadaného ovoce, jehož štáva jim poskytne potřebnou energii.

Babočka bodláková Zdroj: Shutterstock.com

Babočka bodláková se vyznačuje žlutooranžovým zbarvením s černými skvrnami. Její výskyt je závislý na počasí, v chladných létech ji v Evropě uvidíme méně. Přesto nejde o ohrožený druh.

Housenky babočky síťkované Zdroj: Shutterstock.com

Shluk černých housenek s tmavými ostny a růžky vypadá až strašidelně, ale vězte, že se z nich vyklubou zajímavě zbarvení motýli. Jarní generace ponese trochu jiné odstíny než ta letní, což je zvláštní úkaz typický pro tento druh.

Babočka síťkovaná Zdroj: Shutterstock.com

Jde o babočku síťkovanou, jejíž křídla se zbarvují podle intenzity světla. Najdeme ji zejména v povodí větších řek. Její populace za poslední půl století v našich krajích značně prořídla, ale ještě se nezařadila mezi ohrožené.

Housenka otakárka fenyklového Zdroj: Shutterstock.com

Tuto rozverně zbarvenou housenku potkáte spíš v zeleninové zahrádce než v koutu mezi plevelem. Živí se totiž výhradně rostlinami z čeledi miříkovitých a nejvíce jí chutná kopr, mrkev a fenykl. Její název není těžké uhodnout.

Otakárek fenyklový Zdroj: Shutterstock.com

Otakárek fenyklový se z našich končin vytratil kvůli nešetrným technikám zemědělství za socialistické éry. Patří ke chráněným druhům, takže ho ze zahrádky nevyhazujte a trochu té zeleniny jeho housenkám dopřejte. Na zimu mu v zahradě nechte kupičku listí nebo dřeva, aby se v ní mohl zakuklit a na jaře vyvést další potomstvo.

Housenka otakárka ovocného Zdroj: Shutterstock.com

Zelené housenky, jejichž hřbety mohou být poseté červenými tečkami, si rády pochutnávají na listech ovocných stromů, ale nepohrdnou ani hlohem nebo trnkou. Chemické postřiky užívané v sadech je už bohužel téměř vyhubily. Víte, o jaký druh se jedná?

Otakárek ovocný Zdroj: Shutterstock.com

Světle zbarvený otakárek ovocný dnes u nás přežívá už jen v nejteplejších oblastech a patří k ohroženým druhům. Za léto zpravidla stačí vyvést jen jednu generaci. Mnohem lépe se cítí v jižní Evropě, kde se stihne rozmnožit ještě v srpnu.

(Zdroje: http://www.chovzvirat.cz/zvire/, https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2534, http://www.lepidoptera.cz/motyli/)