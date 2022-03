Je ten správný čas ořezat motýlí strom neboli komuli! Jinak se motýlů nedočkáte

Zima právě vystrkuje své poslední drápky, ale zahrada už přesto volá. Právě v předjaří je příhodná doba pro řez některých okrasných keřů, které se vám během léta odmění nádhernými květy. Jedním z nich je motýlí strom neboli komule. Když se o něj postaráte právě teď, bude během sezóny přímo magnetem pro motýly.

Už teď máte příležitost udělat vše pro to, aby se vaše zahrada během letních měsíců proměnila v oázu plnou motýlů s jejich krásně barevnými třepetajícími se křídly. Jak je přilákat? Je to snadné. Stačí pěstovat vhodné rostliny, které motýly přilákají. Připravte jim proto sladkou a neodolatelnou hostinu. Milují rostliny s květy bohatými na nektar.

Komule Davidova původně pochází z Číny a v evropských zahradách se vyskytuje už přes sto let. Zdroj: shutterstock.com

Lidé odjakživa považují motýly za obdivuhodné a půvabné tvory. Pro některé kultury neznamenal motýl jen pozemskou existenci. Příkladem toho byli už staří Řekové, kteří používali termín "psyché" nejen jako výraz pro duši, ale také pro motýla. Jejich okázalý půvab a třepotavý let pestrobarevných křídel totiž jen tak nic nenahradí! Kdysi jich poletovalo ve volné přírodě nespočet. Bohužel dnes je člověk často rád, když nějakého toho krasavce zahlédne, protože některé druhy jsou už vzácné.

Vsaďte na motýlí keř!

Nejenže bude nepřehlédnutelnou dominantou vaší zahrady, ale zároveň přiláká svou vůní spoustu motýlů, které vám bude závidět každý, kdo projde kolem. Jeho vůně je neodolatelná a není složité ho pěstovat.

Proč lákat motýly za zahradu

Důležitost motýlů pro přírodu i člověka nespočívá jen v jejich nepřehlédnutelné kráse. Společně s ostatními druhy hmyzu jsou skvělými a nepostradatelnými opylovači rostlin a bez jejich práce by se žádný zahrádkář úrody prostě jen tak nedočkal.

Komule Davidova neboli motýlí keř

Původně pochází z Číny a v evropských zahradách se vyskytuje už přes sto let. Často se mu také říká letní či tibetský keřík. Stačí mu dopřát slunné místo a dobře odvodněnou půdu s dostatečným množstvím humusu. Nejprve se na jaře keř obalí tmavě zelenými listy a během června a července vás oblaží svou omamující vůní a nápadnými květy na dlouhých klasech. Do obřích květů mnoha barev se zamilujete na první pohled o to víc, když je uvidíte obsypané motýly. Hejna, které přivábí, setrvávají v jeho blízkosti až do pozdního léta, kdy keř pomalu odkvétá. Komule je pro motýly natolik lákavá, že se možná budete často divit, jaké vzácné a atraktivní druhy motýlů se u vás objeví.

Než začnete řezat

Nejprve si ujasněte, jaký druh keře pěstujete, každý totiž vyžaduje jiný způsob ořezu. Většina druhů komule sice kvete na nových letorostech, ale jsou i odrůdy, které kvetou na loňském dřevě nebo řez vůbec nepotřebují, jako například komule kulovitá.

Nejprve si ujasněte, jaký druh keře pěstujete, každý totiž vyžaduje jiný způsob ořezu. Zdroj: shutterstock.com

Komule střídavolistá

Komule střídavolistá je charakteristická svými přepadavými větvemi se světle fialovými květy. Tato odrůda kvete až na dvouletém dřevě a řez je potřeba udělat v době po odkvětu. Díky tomu vám vykvetou v příští sezóně. Jestli chcete, aby měla rostlina pěkný tvar a narostlo jí co nejvíce nových větví s květy, zachovejte při řezu vždy pevnou kostru keře. V opačném případě by vám v následujícím období nekvetla.

Komule Davidova a Weyerova

Davidova komule má květenství v protáhlých latách a její květy jsou zpravidla v bílé, růžové, modré, purpurově červené i temně fialové barvě. Komule Weyerova oplývá sytě žlutými květy, které se tvoří v kulatých shlucích a připomínají žluté bambule. Oba tyto druhy je vhodné řezat právě nyní v předjaří. Přesný čas, kdy je potřeba řez provést, poznáte podle nalévajících se pupenů. Veškeré namrzlé větve odstraňte a neberte si žádné servítky. Nemusíte se ničeho obávat, protože keř zase brzy obrazí. Větve, které loni kvetly, odřízněte až na čípek těsně nad očkem, které byste neměli poškodit. V případě, že budete provádět radikální řez, seřízněte všechny silné větve až na půl metru nad zemí. S přehledem odstraňte i všechny tenké a uschlé větvičky. Tímto způsobem provádějte řez každoročně, keř vás odmění bohatou květenou.

Komule kulovitá vyniká svými oranžovými květy. Zdroj: shutterstock.com

Komule, kterým je lépe bez řezu

Některé komule nepotřebují řez vůbec. Například komule kulovitá, která vyniká svými oranžovými květy. Stejně tak se bez řezu obejde i komule Colvieli, která mívá košatý tvar nebo bývá ve formě malého stromku. Barva květů této odrůdy je většinou červená až růžová. Ostatní druhy motýlích keřů také nemusíte řezat pokaždé. Postačí, když budou mít dostatek prostoru a odstraníte jim jen přestárlé a suchem či mrazem poškozené výhony.

Zdroje: www.nkz.cz, www.ceskestavby.cz, www.bytdumzahrada.cz