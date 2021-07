Dlouhodobá likvidace mravenců: Zahradní expert prozradil svůj prověřený trik

Mravenci jsou produktivní a pracovití tvorové. To znamená, že jakmile na zahradě nebo v domě jednoho spatříte, můžete si být jistí, že pár metrů za ním jsou jeho další kolegové. Pro milovníky rostlin to může znamenat pohromu.

Mravence rádi obdivujeme. Patří mezi největší siláky na světě. Mají také promyšlenou komunikační síť a skvěle se starají o celou svou kolonii. V přírodě provzdušňují půdu, odstraňují tlející zbytky rostlin a mrtvolky savců. Další jejich výhodou je, že nepřenášejí nákazy. I přesto je soužití s nimi často otravné a nákladné. Lehce se totiž adaptují na změny a dokážou si vypěstovat odolnost na chemické postřiky.

Pohroma na zahradě

I užiteční mravenci mají svou stinnou stránku. Napadají zrající ovoce, ničí trávník a chovají mšice. Ty vysávají z rostlin šťávu a doslova jim „pouští žilou”. Okrasné keře, jahody nebo zelenina tak chřadnou, málo plodí nebo dokonce umírají. Proč mravenci mšice vůbec chovají? Jsou pro ně zdrojem medovice, sladké šťávy, kterou se živí. Proto se o ně starají, ochraňují je a přenášejí z rostliny na rostlinu. Jakmile tedy máte mravence na zahradě, znamená to, že se musíte připravit i na invazi mšic.

Prevence jako základ

Zahradní odbornice Alice Beer upozorňuje, že nejlepším způsobem, jak se před mravenci ochránit, je uklizená zahrada i dům. „Mravenci se k vám často dostanou proto, že hledají ochranu před silným deštěm.” Pak stačí, když najdou jednu pohozenou sušenku a už je u vás celá armáda.

Postřik ano či ne?

Mravenci jsou schopni vypěstovat si odolnost na chemické postřiky do tří dnů. „Mravenci jsou zdrojem potravy pro další hmyz, kteří se nacházejí v potravinovém řetězci. Postřikem nejenže zlikvidujete samotné mravence, ale často také jiný užitečný hmyz. Používané chemikálie se navíc mohou dostat do spodní vody,” varuje Anna Beer. Proto se zaměřte na ekologickou variantu likvidace.

Křemelina

Jednou z nejúčinnějších metod, jak se zbavit mravenců, je použití křemeliny. Jemný abrazivní prášek pohlcuje vlhkost. Jakmile s ním mravenec přijde do styku, naruší mu voskovitou vrstvu, jež pokrývá jeho tělo. Mravenec po čase zemře na dehydrataci. Křemelinu nasypte všude tam, kde se vyskytují mravenci. Především ale kolem mraveniště.

Dětský pudr

Mravenci nesnáší vůni dětského pudru a jeho konzistenci. Pokud se jich tedy chcete zbavit, nasypte ho na mravenčí cestičky a kamkoliv, kde se shromažďují. Tato metoda je zdravotně nezávadná a vhodná i do domácností s dětmi.

Čaj z tabáku

Poslední metodou, kterou zahradnice doporučuje, je čaj z dýmkového tabáku. Stačí, když tabák namočíte přes noc do vody a ráno výluh nalijete do hnízda. Tabák také využijete proti mšicím. Stačí, když 150 g tabáku dáte do hrnce s 3 litry vody a budete ho hodinu vařit. Tmavě hnědou zapáchající tekutinu přeceďte a výluh zřeďte v poměru 1:1. Postřik aplikujte na rostliny napadené mšicemi. Pach odradí i přeživší mravence.