Jak zlikvidovat mravence a housenky jedlou sodou? Tajemství je v roztoku

Soda bikarbonát neboli jedlá soda, je jedním z nejuniverzálnějších pomocníků v domácnosti i na zahradě. Nejenže pěkně nakypří buchty a perníčky, je vyhledávaná také pro její silné čistící schopnosti a na zahradě pomůže s chorobami i škůdci.

Zdroj: adbz.cz, chalupari-zahradkari.cz

Soda nebo kypřicí prášek

I když kypřicí prášek obsahuje sodu, jeho účiny budou mnohem slabší. V nouzi můžete použít i prášek do pečiva, pokud ale plánujete širší užití v domě nebo na zahradě, vybavte se radši velkým množstvím jedlé sody. Zapomeňte na balíčky s pár lžičkami obsahu, lze ji koupit i v baleních po 1kile nebo rovnou pětadvaceti. Soda je i cenově velmi dostupná. Abychom docílili ideálního účinku, řiďte se zmíněnými poměry, používejte plastové odměrky, nikoli kov, a směsi aplikujte nejlépe čerstvě rozmíchané.

Zahradníci jistě dobře znají padlí Zdroj: Floki / Shutterstock.com

Použití na plísně a hniloby

Zahradníci jistě dobře znají padlí. Jde o plísňové onemocnění, kterým zahrada trpí především ve vlhkém období. Rostliny i stromy dostatečně neprosychají a plíseň pak vesele bují. Na listech se projeví bílými skvrnami, kterých se můžeme zbavit roztokem vody a sody. Na 10 litrů vlažné vody použijte 4 polévkové lžíce sody. Vznikne vám přírodní postřik, který ideálně aplikujte navečer nebo za neslunečného počasí. Tento roztok použijte i na šedou hnilobu, která s oblibou napadá zrající ovoce. Trpí na ni především réva, rajčata a jahody.

Lžíce sody v zálivce pomůže i okurkám, které nebudou tolik žloutnout.

Soda v sypkém stavu je ideálním prostředkem pro hubení a odpuzení housenek i šneků Zdroj: gcafotografia / Shutterstock.com

Účinná zbraň proti škůdcům i jejich housenkám

Soda v sypkém stavu je ideálním prostředkem pro hubení a odpuzení housenek i šneků. Nebojte se poprášit je přímo na rostlinách. Někteří zahradníci používají směs mouky a sody 1:1. Proti housenkám si můžete také rozmíchat účinný roztok do spreje. Do 10 litrů teplé vody, ideálně do 50 °C, nasypejte 5 polévkových lžic sody. Roztok použijte okamžitě k postřiku housenek a pokud vám čas dovolí, opakujte jednou za tři dny. V tomto intervalu by se vám mělo podařit zničit i líhnoucí se nové housenky. Zatímco brouci kovaříci naší zahradě v zásadě neškodí, jejich larvy, kterým se říká drátovci, jsou pro brambory pohromou. Jestliže brambory sázíte přidejte ke každé půl kávové lžičky sody, aby se jim drátovci vyhnuli.

Stejně tak pokud se vaše zahrada stala obětí invaze mravenců, můžete je vypudit silným roztokem vody a sody. Nebo mraveniště silně prolejte na nasypejte sodu na vstup přímo do něj. Roztok vody a sody 10:4 je vhodným prostředkem proti mšicím. Ty se mohou vyskytovat ve velkém množství na jakékoli rostlině. Pokud používáte postřik na listy, nezapomeňte, že je sluníčko může jednoduše spálit. Postřiky provádějte nejlépe navečer, v bezvětří a za předpokladu suchého počasí.