Mravenci si rádi smlsnou i na jahodách: Citron a zubní pasta jim hostinu překazí

Mít na zahradě mravence znamená výhody i nevýhody. Na jednu stranu mohou být přínosem, když se však přemnoží, zahradě neprospívají. Jejich pohyb mezi záhony ale můžete značně omezit.

Pokud sem tam na zahradě narazíte na mravence, není se čeho obávat. Díky svým chodbičkám pěkně provzdušní půdu, takže se na pozemku nebude držet přebytečná voda. Jsou také predátory pro některý škodlivý hmyz, rádi si smlsnou na housenkách motýlů, které ničí zeleninu, nebo na nebezpečných klíšťatech.

Jak mravenci škodí?

Problém nastává v momentě, kdy se mravenci rozmnoží natolik, že jejich množství začne být pro zahradu spíše zkázou. A že se rozmnožit dokáží! Samotní jedinci žijí až deset let a královna jednou tolik. Ta během svého života dokáže zplodit přes 100 milionů mravenců. Jak mohou na zahradě škodit? Hýčkají si mšice, kterých se zahrádkáři potřebují zbavit. A nejen hýčkají, dokonce jejich vajíčka roznášejí na rostliny po celé zahradě. Mšice totiž vylučují sladkou tekutinu zvanou medovice, která je pro mravence největší lahůdkou. V případě přemnožení mravenců je chodbiček čím dál tím více a kořeny rostlin nemají zdroj živin. Někdy se mravenci pustí i do samotných kořínků, mají rádi pupeny stromů, s gustem si pochutnávají i na samotném ovoci, jako jsou jahody, maliny, rybíz a další.

Mravence odradí silné aroma

Mravence však nelikvidujte. Bohatě postačí je od záhonů a vaší zahrady odradit, půjdou pak jinam. A můžete k tomu využít nejrůznější přírodní prostředky. Odpuzují je výrazné pachy, mají dokonale vyvinutý čich. Na jejich cestičky nebo kolem záhonů dejte sušenou levanduli, nasypte pepř, pálivou papriku, nevoní jim ani ocet, skořice, celer nebo kůra z citrusů. Nesnášejí také zubní pastu.

Kyselá půda

Pokud to vaše rostliny snesou, nasypte kolem sazenic trochu jemného vápna. Hodně zalévejte a do zálivky občas přidejte i výluh z kopřiv. Někteří zahrádkáři používají kypřicí prášek do pečiva, který sypou ke vchodu do mraveniště nebo na mravenčí cestičky. Nesmí ale pršet, prášek se tak rozpustí. Chce to hlavně pevné nervy a trpělivost.

