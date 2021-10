Mravenci na ovocných stromech: Co je dokonale odradí?

Mravenci a mšice. Tuto kombinaci na svých rostlinách a ovocných stromech jistě znáte a nejspíš nechcete. Jak je odradit od vašich rostlin?

Mravenci jsou velice užitečnými tvory, ale pokud nám mšice, které si mravenci pěstují, likvidují naši úrodu, rostliny a stromy, začneme je dříve nebo později trochu nesnášet. Čím déle zahradu mravenci okupují, tím se naše averze vůči nim zhoršuje.

Co s tím? Jak mravencům jasně naznačit, že nejsou na našich plodinách vítaní? Pár tipů pro vás máme!

Kolonie mravenců dokáže zničit úrodu či pořádně znepříjemnit bydlení. Zdroj: Shutterstock.com / Matt_Damon

Mravenci a mšice

Mravenci se o mšice starají jako o vlastní děti. Žijí v dokonalé symbióze a dokonce se s nimi i stěhují! Proč to mravenci dělají? Odpověď je jednoduchá, mšice zajišťují mravencům neustálý zdroj potravy. Ne že by je mravenci konzumovali, to ne. Mšice vylučují sladkou medovici a živí se sáním šťávy z rostlin. Něco za něco, mravenci mají zajištěn zdroj energie, mšice ochranu před predátory a stálý přísun potravy.

Lepivá páska/lepidlo

Vytvořte na kmínku neprostupnou bariéru. Nachystejte si pruh látky, protože nic uvedeného by nemělo přijít do přímého kontaktu s kůrou stromu. Pruh látky omotejte okolo kmenu a na něj nalepte pár pastí proti hmyzu, které seženete v obchodě. Pokud bude hojně pršet, musíte pásky obměnit.

Lepidlo na stromy se dá použít hlavně na mladé stromky, kde nelze použít lepový pás. Výrobci uvádějí, že lze aplikaci provést přímo na kůru stromu pomocí špachtle nebo štětce. Nátěr lepidla obměňte za 4 – 6 týdnů.

Při přípravě těchto pastí buďte opatrní, lepidlo se z rukou špatně smývá, raději si vezměte rukavice. A utahujte! Pruh látky musí být na kmenu pečlivě utažen, aby se mravenci neprotáhli pod pastí. Nejlépe zafixujte okraje látky lepící páskou.

Samozřejmostí je občasná kontrola a případná úprava pastí.

Pokud však nechcete na mravence použít tuto drastickou metodu, můžete je zkusit nejrůznějšími přírodními prostředky od stromů či rostlin jen odradit.

Mravence nemusíte hned hubit, zkuste je odradit. Zdroj: profimedia.cz

Křída

Okolo stromků vytvořte křídový kruh. Rozdrťte jednoduše křídu v kyblíčku a nasypte ji ke kmínkům. Nevýhodou je neustálé dosypávání, pokud je deštivo. Křída se také hodí k ochraně našich domovů před „nájezdy" mravenců.

Zahrádkáři mravence nemilují, protože chrání mšice. Zdroj: Profimedia

Skořice

Skořice mravencům zapáchá, takže jí můžete proti těmto záškodníkům využít. Většinou jí lidé upravují následovně:

sáček skořice vsypte do 1,5 litru vody

nechte12 hodin odležet

sceďte přes jemné sítko

šlem, který získáte, nalijte okolo stromku

Skořice je sklvělý pomocník na zahradě. Zdroj: shutterstock.com

I tento způsob má velikou nevýhodu, opět se totiž musí obnovovat po každém dešti.

Podobně je to s práškem do pečiva, s aromatickými bylinkami, pepřem, hřebíčkem, paprikou, kávovým lógrem apod.

Tip

Samotné mšice v zahradě vám pomohou redukovat užiteční predátoři, jako jsou slunéčka a jejich larvy, škvoři, pestřenky a zlatoočky. Zkuste je přilákat na svoji zahradu tím, že vysadíte rostliny, které mají tito živočichové v oblibě (zejména z čeledi miříkovitých), poskytnete jim vhodné úkryty a vyhnete se v zahradě používání pesticidů.

Zdroje: www.zahrada.sk, sazenicka.cz, chalupari-zahradkari.cz