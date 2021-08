Mravenci na stromě: Jak se jich zbavit pomocí osvědčených metod našich dědečků

Patříte mezi nadšené pěstitele ovoce? Tak to se jistě už těšíte z uzrálých třešní a čeká vás ještě další úroda, pokud máte třeba i meruňky, broskve, švestky, hrušky či jabloně. Buďte však ve střehu! Velkou neplechu by vám mohli způsobit mravenci na stromě.

Všimli jste si, že stromy, které máte na zahradě, se staly cílovou stanicí mravenců? Začněte tuto situaci řešit co nejdříve. Nejenže může tento hmyz podrývat jejich kořeny, ale mravenci snadno na stromy přinesou i mšice, které jsou neskutečně žravé a dokážou si rychle poradit nejen s listy stromů, ale i s jejich plody. Důležitá je samozřejmě už prevence, protože mravenci nemusí na váš zelený ráj vůbec zaútočit. Jestliže už se k vám nastěhovali, lze proti nim bojovat mnoha osvědčenými postupy a prostředky.

Nasaďte do boje aroma

Mravenci mají velmi dobře vyvinutý a citlivý čich a některé vůně či pachy je naprosto odpuzují. Vytvořte si smotek aromatických bylin, který je dobré uvázat po obvodu kmenu. Skvěle zafunguje eukalyptus, bazalka, šalvěj i levandule, případně i pelyněk. Stejným způsobem můžete použít i různé druhy máty. Bylinky mohou být čerstvé i sušené. Není na škodu mít v blízkosti ovocných stromů i záhony s těmito aromatickými bylinami.

Vytvořte si smotek aromatických bylin, který je dobré uvázat po obvodu kmenu. Zdroj: profimedia.cz

Využít můžete i různé druhy koření, které vysypete okolo stromů. V tomto případě využijte papriku, chilli, skořici či pepř. Zajímavým řešením je použití kašičky z těchto komponentů, kterou namažete na kmen stromu a jejich větve. Je potřeba rozmíchat zvolené koření s trochou jílu a oleje. Čím silnější koncentrace, tím účinnější prostředek bude. Stejným způsobem lze využít i zubní pastu nebo starou parfemovanou vodu. Cílem je přerušit pachové stopy mravenců. V případě dešťů obnovte pachové pasti, protože bude oslabeno jejich aroma.

Prášek do pečiva

Pokud se chcete mravenců zbavit, vsaďte i na další osvědčenou metodu. Obyčejný bílý prášek vás zbaví mravenců a zajistí, aby se už na vaše stromy nevrátili.

Kypřící prášek obsahuje tři důležité složky v boji s mravenci. Jedlou sodu, kyselé soli a škrob. Nejzákeřnější je právě jedlá soda - hydrogenuhličitan sodný, který mravence nafoukne a vzniklý plyn je ve výsledku roztrhne. Nadýmání podpoří i kyselé soli jako jsou hydrogenvinan draselný a dihydrogenfosforečnan vápenatý. Dvěma sáčky obsypte strom a každý třetí den prášek do pečiva doplňujte.

Použijte mýdlovou vodu nebo postřik z lógru

Opět osvědčené a účinné způsoby, kdy napadené stromy a keře jednoduše postříkáte mýdlovou či jarovou vodou nebo sedlinou z kávy. Někdy může mravencům chvíli trvat, než zjistí, že jim strom s aplikovaným postřikem nevoní, ale stojí to za to. Na samotné mšice se pak v praxi osvědčuje i tabákový výluh (15 gramů sušených listů na 2,5 litru vody) nebo výluh z pelyňku (80 gramů čerstvých listů, zalitých dvěma litry vroucí vody). Nezlikviduje je sice zcela, ale jejich počty se zpravidla dost radikálně omezí.

Použít můžete i lepové pasti a pásky. Zdroj: profimedia.cz

Použít můžete i lepové pasti a pásky

Jistě je znáte z nabídky zahrádkářských obchodů. Mravenci se na ně přilepí a dál po kmeni se už jednoduše nedostanou. Má to však jeden háček, z nalepených těl se rychle utvoří most, po kterém další příslušníci kolonie přejdou bez potíží. Kontrolujte tedy lep každé 2 až 3 dny, nalepené mravence odstraňujte a když je to nutné, vyměňte původní lepovou vrstvu za novou.

Pomoci mohou i škvoři

Škvorům mravenci i mšice chutnají. Připravte jim tedy v okolí ovocných dřevin vhodné domečky. Docela postačí obyčejný květináč, obrácený dnem vzhůru a naplněný senem. V boji proti mravencům je tento hmyz skutečně nepřekonatelný.

