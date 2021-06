Jak vyhnat mravence ze zahrady: Postavte jim hotel

Mravenci jsou fascinující hmyz, který je velmi prospěšný, ale zahrádkáře dokáže pěkně potrápit. Nikomu se nechce je likvidovat (jsou chránění), ale můžete jim pomoci se trošku přesunout.

Zdroje: www.express.co.uk, abecedazahrady.dama.cz, www.ceskestavby.cz

Mravencovití jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši. Jsou velmi sociální, žijí v koloniích v mraveništi. Kolonie může mít až několik miliónů jedinců. Před deseti lety bylo známo cca 12500 druhů! Dle odhadů se hmotnost všech mravenců přibližně rovná hmotnosti lidí na celém světě. Mravenec se dožívá 7-10 let, královna některých druhů více než 20 let a za svůj život zplodí až 150 miliónů potomků.

Mravenci – ochránci mšic

Pěstitelé a zahrádkáři mravence na své zahradě neradi vidí. Jsou totiž velkými ochránci mšic. Všimněte si, že jsou některé rostliny obestavěny hliněnou stavbou, ve které si mravenci ukrývají mšice. Proč? Mšice sají šťávy z rostlin, ale nestihnou strávit všechny cukry, vylučují „medovici“ a ta tvoří až polovinu jídelníčku mravenců. Mravenci dokonce mšice přenáší na místa, kde je více potravy a pokud se kolonie stěhuje, mšice si berou s sebou.

Zahrádkáři mravence nemilují, protože chrání mšice Zdroj: Profimedia

Jak se jich zbavit?

Jestli si myslíte, že je vystěhujete tím, že jim rozboříte mraveniště, tak se mýlíte. Co ale zkusit můžete, je, že mraveniště přestěhujete (pokud je malé). Naberte ho na lopatu a přeneste na jiné místo. Na místě původním dejte novou zeminu a nějaké odpuzovadlo.

Aromatické rostliny – vyženou mravence ze záhonů. Mají velmi vyvinutý čich a tyto látky jim vadí i v malém množství. Vysaďte levanduli, pelyněk, česnek, citrónovou trávu, mátu peprnou, hřebíček nebo majoránku.

Koření – nasypte okolo rostlin a přes jejich „dálnice“ něco, co mravencům opět nevoní. Je to například kari, skořice, pálivá paprika nebo citrónová kůra. Měl by působit i lógr z kávy.

Více zalívejte – mravenci nesnáší vlhko, naopak milují sucho.

Hotel – mravenci si potrpí na bydlení. Pokud jim nabídnete lepší komfort, přijmou ho. Připravte si květináč, vytelte ho slámou a přidejte trošku cukru. Takto nachystaný květináč položte blízko k mraveništi dnem vzhůru. Buďte trpěliví, mravenci by se přestěhovat měli. Pak stačí nabrat na lopatu a odnést někam jinam. Přemísťování provádějte nejlépe brzo ráno nebo v noci (mravenci jsou doma).

Křída nebo mouka – ano, i toto by mělo zafungovat. Nasypte kolem mraveniště i kolem záhonů.

Hodně štěstí!