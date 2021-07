Jak použít prášek do pečiva, abyste definitivně vyhnali mravence ze zahrady

Nastěhovali se do vaší zahrady nezvaní mravenci? Máme pro vás tip, jak se jich zbavit a vyhnout se chemii. Stačí sáhnout do kuchyně pro prášek do pečiva.

Mravenci se u vás objeví velmi nenápadně a mohou napáchat celou řadu nepříjemných škod. Jakmile se půda venku dostatečně prohřeje, začne jejich sezóna. Shánějí potravu pro larvy a na bujících rostlinách ji mají k dispozici habaděj. Vlivem kyseliny mravenčí listy pěstovaných plodin žloutnou, na okrajích se nehezky kadeří, méně kvetou a místo krásných zdravých plodů se pak urodí jen zakrnělé „nic“. A to žádného pěstitele nepotěší.

V ovocných zahradách škodí mravenci podrýváním kořenů ovocných stromů, zeleniny i květin a vynášením půdy na povrch. Nebezpeční jsou také tím, že na svém těle a v zažívacím traktu roznášejí výtrusy moniliosy a jiných hnilob. Kromě toho navštěvují kolonie škodlivého savého hmyzu, zejména mšic, larev mery hrušňové a mnoha červů a třeba i puklice švestkové. Olizují jejich sladké exkrementy a zároveň je tak chrání před jejich přirozenými nepřáteli, zejména před blanokřídlým hmyzem.

Napadené listy vlivem kyseliny mravenčí žloutnou. Zdroj: shutterstock.com

Zbavte se mravenců včas, mohou vám zdevastovat celou zahradu

Důležitá je samozřejmě už prevence, protože mravenci nemusí na váš zelený ráj zaútočit. Mají velmi dobře vyvinutý a citlivý čich a některé vůně či pachy je odpuzují. Pěstujte bylinky jako je máta, eukalyptus, bazalka či levandule, které mají silné aroma. Nemají rádi ani cibuli, česnek či řebříček. Mravenci se oblastem s těmito rostlinami nejen vyhnou, ale nebude se jim chtít přes ně putovat i k dalším záhonům s lepší nabídkou plodin, které by je zajímaly.

Uklízejte hromádky listí nebo trávy na zahradě a nenechávejte je tam dlouho ležet ladem, mravenci by se pod nimi mohly velmi rychle usídlit a postavit si tam své hnízdo. To samé platí i o kompostu, několikrát za sezónu ho přehazujte, protože ten je pro ně obzvlášť lákavý.

Mravenčí kolonie zaútočila? Přišel čas na boj s práškem do pečiva.

Pokud se jich chcete zbavit, vsaďte na osvědčenou metodu. Obyčejný bílý prášek zbaví zahradu mravenců a zajistí, aby se už v životě nevrátili. Prášek do pečiva můžete použít na zahradě jako velmi účinný prostředek.

Jak to funguje?

Kypřící prášek obsahuje tři důležité složky v boji s mravenci. Jedlou sodu, kyselé soli a škrob. Nejzákeřnější je právě jedlá soda - hydrogenuhličitan sodný, který mravence vlastně nafoukne a vzniklý plyn je ve výsledku roztrhne. Nadýmání podpoří i kyselé soli jako jsou hydrogenvinan draselný a dihydrogenfosforečnan vápenatý.

Nasypte prášek do pečiva na místa výskytu mravenců. Zdroj: shutterstock.com

Možností aplikace je několik

1. Opakovaně posypte místa výskytu a cestičky

V tomto případě buďte opatrní a nedělejte to přímo v záhonech a v jejich těsné blízkosti. Neprospělo by to pěstovaným plodinám. Jedlá soda má totiž značný neutralizační účinek, takže může změnit pH půdy, což nemusí některým rostlinám vyhovovat. Jestliže se přikloníte k tomuto způsobu, určitě brzy zeminu dostatečně propláchněte vodou.

Vsypte prášek do pečiva přímo do mraveniště. Zdroj: shutterstock.com

2. Jděte rovnou ke zdroji a zlikvidujte mraveniště

Podle velikosti mraveniště posypejte několika sáčky prášku do pečiva celé mraveniště. Zlikvidujete tak velké množství mravenců najednou. Těch pár co zbyde, se většinou odstěhují jinam. A když to nepomůže? Přitvrďte a přidejte do směsi moučkový cukr, pálivé chilli koření a aromatické byliny. Určitě to několikrát po pár dnech zopakujte a mravenci si zde své hnízdo už nepostaví.

