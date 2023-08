Mravenci v květináči: Jednoduchý trik, aby se vám do něj vůbec nedostali

Máte mravence v květináčích? Umíte se jim směle postavit, a tak si na vaše žardiny a truhlíky netroufnou? Mravence můžete zkusit vypudit, ale lepší je myslet na jejich možný nájezd předem a účinná preventivní opatření. Vyzkoušet se dá kde co!

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, www.gardenersworld.com

Mravenci venku i doma

O tom, že mravenci mohou pozlobit, ví rozhodně každý zahrádkář či majitel domu nebo bytu v blízkosti zahrádky. Dokud jsou mravenci venku, dá se s nimi vyjít a co naplat, jsou užiteční a součástí ekosystému, do kterého také patříme. Pokud vás ale začnou obtěžovat v domácnosti nebo se nastěhují do květináčů, může to být docela velký problém. A je jasné, že s tím se smíří už jen málo kdo.

Nejste přesvědčeni o tom, proč mravence v blízkosti domu nelikvidovat a svrbí vás ruka s nějakým příšerným pesticidem? Mravenci jsou v přírodě vážně důležití a hrají dokonce několik významných rolí. Jsou to ekosystémoví inženýři, kteří provzdušňují půdu a umožňují lepší distribuci živin nejen díky svým chodbičkám, ale i zbytkům rostlin či hmyzu, který soustřeďují pod povrchem. Mravenci jsou nejen predátoři, ale také jsou i oni potravou. Některé druhy mravenců se podílejí také na opylování i rozkladných procesech v půdě. Prostě a jednoduše i ten nejotravnější hmyz je někde někdy třeba.

Podívejte se, co o vyhánění mravenců říkají v Zahradě pro radost:

Babské rady proti mravencům

Co ale s mravenci v květináči? Ideální to rozhodně není. Některé druhy mravenců mohou škodit tím, že na rostlinu zavlečou mšice. Jiní mohou nevhodně narušovat kořeny, pokud mají hnízdo příliš blízko.

Jednou z babských rad je namočení, respektive potopení květináče i s rostlinou na několik minut až hodin do vody. Takové podmáčení vaší rostlině neublíží, jen ji musíte nechat pak pořádně odkapat ideálně bez misky nebo krytky květináče.

Bohužel tento způsob funguje jen někdy. Patrně záleží na tom, jak velké množství mravenců se uvnitř ukrývá a spletité už jsou jejich chodby.

Pokud jde o domácí přípravky, kterými můžete zkusit mravence vypudit, pak můžete vyzkoušejte kůru z citrusů, mátu, levanduli nebo rozmarýn, případně nějaké velmi pikantní koření jako chilli.

Mravenci mají na zahradě své místo, ale bohužel dokážou i značně uškodit. Zdroj: shutterstock.com

Silnější kalibr na mravence v květináči

Nebo svěřte svůj problém biologickým zbraním. Biologické laboratoře nabízejí řešení ve formě přírodních prostředků rostlinného původu. V případě mravenců proti nim brojí parazitickými hlísticemi. Ty hmyz ekologicky zlikvidují a nijak nepoškodí své okolí. Na mravence funguje hlístice rodu Steinernema.

Trik s gázou v květináči

Pokud máte problémy s mravenci pravidelně, braňte se jim již při sázení nebo přesazování rostliny. Na dno, kde jsou dírky pro odtok vody, položte gázu nebo jinou řidší textilii a až pak kamínky a drenážní vrstvu. Mravenci se tak do květináče vůbec nedostanou.