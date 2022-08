Mravenci v záhoně zlikvidují úrodu: Babské rady, jak se jich jednoduše zbavit

Mravenci jsou maličcí, ale v tlupě dokážou dělat velké škody. Jak jim v tom můžete (včas) zabránit?

Popravdě je úplně jedno, jestli jde o černé, zrzavé nebo lesní mravence. Jakmile se k vám nastěhují na zahradu, je to problém. Můžete je vidět pochodovat ve sklenících, na ovocných stromech, v trávníku, jahodách nebo mezi záhony. Bohužel nejde o mravenčí turistický oddíl, který by zahradou jen procházel. Spíš o vojenskou „rozvědku“, která mapuje, co by bylo záhodno sežrat, přenést nebo přestavět k nové mravenčí kolonii.

Tenhle pracovitý hmyz pak běhá po vaši zahradě a dělá vše proto, aby nový prostor ovládl. Nejenom, že ničí úrodu, ale devastuje i zahradní chodníčky, terasy nebo stabilitu dlaždic, které s po mravenčím „poddolování“ lehce propadají. Také si připadáte jako v novém Hitchcockově hororu – Mravenci?

Mravenci jsou schopní zlikvidovat rostliny. Zdroj: Profimedia

Kamarád do nepohody - mšice

A aby toho nebylo málo, tam kde bývají mravenci, jsou často i mšice. Tenhle drobný škodný hmyz vysává z vašich rostlin sladkou vláhu a prakticky je den po dni zabíjí. Mšice všechny rostlinné cukry nestráví a vylučují je v podobě sladké husté medovice. Ta slouží mravencům jako jeden z výrazných zdrojů potravy. Proto není divu, že mravenci si mšice pěstují, stejně jako my lidé hospodářská zvířata – na jídlo, tedy sladkou medovnici.

Mravenci si mšice pěstují, stejně jako my lidé hospodářská zvířata – na jídlo, tedy pro sladkou medovnici. Zdroj: Profimedia

Dvojitá síla nebezpečí

Pro zahradníka je tahle mravenčí soběstačnost celkem nebezpečná. Má totiž na svém pozemku rovnou dva škůdce najednou! A bránit se téhle drobné, nicméně houževnaté přesile, je docela nadlidský úkol. Nicméně existují „babské recepty“, které na tento druh hmyzu fungují. Buď odpudí nebo ho rovnou usmrtí. Tady je malá inspirace.

Heřmánková sprcha na mravence a mšice

Připravte si:

100 g sušeného heřmánku

4 l vody

12 g mýdla

Sušenou bylinu louhujte v litru vody asi 12 hodin. Pak do roztoku najemno nastrouhejte 12 gramů mýdla na praní. Směs dolijte třemi litry vody a zamíchejte tak, aby se mýdlo rozpustilo. Hotový roztok nalijte do rozprašovače na květiny a aplikujete na rostlinu. Mravenci i mšice by měli odpadnout!

Heřmánková voda odpuzuje jak mšice, tak i mravence. Zdroj: Profimedia

Česnekový „odpuzovač“ proti všemu hmyzu

Připravte si:

200 g česneku

1 l vody

Rozdrťte 200 g česneku a zalijte ho 1 l vody. Směs louhujte pod pokličkou zhruba čtyři dny. Ze vzniklého roztoku odeberte 250 ml, které zřeďte v 10 litrech vody. Směs důkladně promíchejte a použijte na odpuzení mravenců.

Aromatický česnek dává stopku každému hmyzu. Zdroj: Profimedia

Smrtící chilli koktejl



Připravte si:

100 g čerstvě umleté pálivé papriky

1 l vody

5 litrů mýdlové vody

Pálivou papriku smíchejte s 1 l vody. Směs přefiltrujte přes plátýnko a zřeďte v 5 litrech mýdlové vody. Roztok nalijte do roztřikovače a než ho použijete, vyzkoušejte ho na několika málo spodních listech napadené rostliny. Chilli směs by totiž mohla spálit nejenom mravence (případně mšice), ale i jejich nevinného zeleného hostitele. A to by byla škoda!

Rostlinná ochranka

Mravenci mají vyvinutý čich a nesnášejí příliš aromatické rostliny. Využijte toho a zapracujte do záhonků mátu peprnou, citronovou trávu, levanduli, pelyněk, hřebíček, majoránku nebo i mořskou cibuli.

Křídový poprašek

Obyčejná bílá křída obsahuje uhličitan vápenatý, který mravence odpuzuje. Rozdrťte ji proto na prach a poprašte jí rostliny. Pro mravence (ale i slimáky) se zeleň stane rázem neatraktivní.

Křídu rozdrťte a použijte jako poprašek na zeleň v zahradě. Mravenci se jí ani nedotknou. Zdroj: Profimedia



