Jak se zbavit mravenců ve skleníku nebo pařeništi: Naši předci používali celer

Mravenci jsou užiteční tvorové, kteří zahradě spíše prospívají. Pokud se ale producírují ve skleníku nebo pařeništi, kde se letos chcete vybičovat k pěstování něčeho nového a vámi neprozkoumaného, mravenci vám mohou udělat velkou čáru přes rozpočet.

Mravenci a jejich svět

Podivuhodný život mravenčí říše fascinuje vědce i laiky odnepaměti. Není se čemu divit, někdy se kolonie mravenců označují jako superorganismy. Proto vás možná ani nepřekvapí to, že mravenec je na zemi více jak 100 miliónů let (vyskytují se odhady i na 168 milonů let). Mravenec se dožívá zhruba několika měsíců až roku, kdežto královna žije klidně déle než 20 let! Za svůj dlouhý život neustále plodí nové a nové potomstvo, které může čítat až 150 miliónů jedinců.

Mravenci jsou dříči, ale ve spojení s mšicemi je nikdo na zahradě nechce. Zdroj: Shutterstock.com

Mravenec a mšice

Toto spojení nechcete, to nám věřte. Zpravidla je to právě ten důvod, proč chcete ze své zahrádky či skleníku mravenčí kolonii vystrnadit. Mravenci totiž udržují symbiotické vztahy s mšicemi, ale i s červci nebo s housenkami některých motýlů. Mšice sají rostlinné šťávy z rostlin, přenášejí na rostliny různé choroby a vylučují medovici, která ucpe rostlině póry a posléze vzniká plíseň.

Vždy platí „něco za něco“. Mravenci mšice ochraňují před predátory a nabízejí jim přímo „švédské stoly“ (přenášejí je tam, kde je dostatek potravy) a na oplátku jim mšice poskytují sladkou medovici, kterou uvolňují ze zadečku. Medovice představuje pro mravence skvělý přísun energie. Nelze se tak divit, že když se stěhuje mravenčí kolonie na jiné místo, přestěhují si s sebou i mšice.

Co nepomáhá

Rozhodně se nesnažte mraveniště rozkopat, tato metoda nefunguje. Mravenci si postaví nové a větší přístřeší!

Využijte aroma

Některé aromatické rostliny a koření dokáží mravence pěkně popudit. Zkuste to s mletým hřebíčkem, majoránkou, levandulí, česnekem nebo jalovcem. Pokud víte, kde se nalézají mravenčí dálnice, posypte jim tyto centrální cestičky!

Celer používali už naši předci

Jestliže si mravenci chodí do vašeho skleníku jako do nákupního centra, nachystejte si pro ně smrdutou bombu v podobě nakrájeného celeru na plátky, které se následně posolí a jakmile pustí vodu, zasype se povrch celeru ještě mletou skořicí. Kombinace je to podivná, ale mravenci se začnou poohlížet po jiném „obchoďáku".

Celer mravencům vůbec nevoní. Zdroj: PIXbank CZ / Shutterstock.com

Přestěhování mraveniště

K přestěhování celého mraveniště je nejvhodnější jaro nebo začátek léta, protože mravencům zůstane vcelku dlouhý čas na vybudování podzemních cestiček na novém místě.

Zdroje: ekolist.cz, www.receptyprimanapadu.cz, www.chytre-bydleni.cz