Mrazuvzdorné opuncie: Sklidíte chutné plody a ochrání vaši zahradu před zloději

Kaktus opuncie pochází z Mexika, kde ho odedávna mnohostranně využívali tamní Indiáni. Plodonosných „fíkonosných" kaktusů, jak se jim, kvůli jejich plodům připomínající fíky říká, je mnoho druhů. Vyberte si však takové, které můžete pěstovat venku i v zimě. Mrazuvzdorné opuncie vás ochrání i před zloději.

Co jsou opuncie

Opuncie jsou jak nízké, tak vysoké. Ve své domovině dorůstají do výšky až 4 metrů. Jejich tělo je poskládané z lopatkovitých listů, které jsou zakončeny jemnými trny se zpětným háčkem na konci. Ty jsou mnohem nebezpečnější než viditelnější ostré dlouhé trny. Dokážou se totiž zapíchnout hluboko do kůže a špatně se vytahují. Dají se však najít i nové vyšlechtěné odrůdy bez trnů. Opuncie krásně kvete. V průměru 10 cm krasavci se objevují na jaře. Většinou jsou sytě žlutí až červení. Dokážou tak perfektně zkrášlit kaktusovou skalku. Rostlina plodí bobule se semeny vážící 70-300 g. Mohou být hruškovitého i kulatého tvaru, žlutozelené, hnědé nebo karmínové barvy. Budete si na ně ale muset počkat. Prvně se objevují až na 3-4letých rostlinách. V dobrých podmínkách se však bude úroda opakovat až 50 let.

Celoroční pěstování opuncií

Rozdíly denních a nočních teplot v drsných oblastech jejich domoviny udělalo z těchto kaktusů odolné a přizpůsobivé jedince. Proto je můžeme pěstovat i na našich zahrádkách.

Mezi celoroční druhy patří

Opuntia fragilis, která se hodí k výsadbě do nádob a koryt.

Opuntia fragilis, jež vytváří po odkvětu velké plody.

Opuntia phaecantha, Opuntia imbricata nebo Opuntia albispina comanchia. Květy těchto rostlin mají v průměru 7 cm a nakvétají postupně.

Opuntia ficus-indica. Tento kaktus by měl vydržet mrazy do mínus třicet stupňů. Vytváří obrovské plody, kterým se říká indiánské fíky. Bohužel, v našich podmínkách dozrávají jen stěží.

Plody opuncií chutnají jako zralé hrušky Zdroj: Maria Uspenskaya / Shutterstock.com

Jak se o opuncii starat

Jako u všech kaktusů, i těla opuncií fungují jako zásobárna vody. Přežijí tak těžké období sucha. Škodí jim vlhko, zamokřená půda, stín a chlad. Potřebují tedy dobrou drenáž, ať už ve skalce nebo v nádobě, a v zimě minimum závlahy. Substrát by měl obsahovat polovinu zeminy a polovinu kamenné drti nebo drceného polystyrenu. Opuncie milují světlo a teplo. Také byste je měli vysadit do závětří. Nejlépe prospívají na jižní či jihovýchodní straně zahrady mezi vyhřátými kameny. Opuncie můžete i přihnojit. Ideální období je brzké jaro hned po narašení.

Plody opuncií – benefity

Plody opuncií chutnají jako zralé hrušky. Řadí se mezi tzv. antioxidanty, které v našem organismu bojují proti volným radikálům. Podporují také činnost střev, čistí je od odpadních látek, regulují hladinu krevního cukru a podporují nervovou soustavu. Vědci z univerzity v Nevadě navíc opuncii nazývají rostlinnou budoucnosti.

Opuncie má velký potenciál Zdroj: Shutterstock.com

Opuncie jako bojovník proti suchu

Podle nich se dá tento kaktus využít jako potravina pro člověka i pro hospodářská zvířata, a navíc může představovat zdroj biopaliva. Měla by nás tak zachránit před řadou předpovědí, které straší díky narůstajícím a intenzivnějším obdobím sucha. Tým profesora Johna Cushmana z Katedry zemědělství, biotechnologie a přírodních zdrojů se zabýval studiem plodiny, která by tyto podmínky dobře snášela. Z pětiletého výzkumu nejlépe vyšla opuncie mexická, konkrétně její beztrnitá odrůda. Vědci prokázali, že potřebuje až o 80 % méně vody než tradičně pěstované plody a přitom se těší z jejich vysoké produkce. Rostlina by se také měla konzumovat celá, jak plody, tak i listy.

„Zhruba 42 % půdy je klasifikováno jako suchá nebo polosuchá. To pro opuncii představuje obrovský potenciál. Když sklidíte plody a listy opuncie, stále vám v půdě zůstane velké množství biomasy, která může ukládat uhlík, nebo může být použita jako zdroj pro biopalivo. Dovedu si představit, že se opuncie vysadí na mnoha opuštěných místech, která nejsou pro pěstování tradičních plodin vhodná,“ říká profesor John Cushman.

Opuncie proti zlodějům

Další výhodou této rostliny je to, že se velice lehce množí. Pokud máte strach o svůj majetek, můžete ji vysadit i jako prevenci proti zlodějům. Například na střechu domu. Nezvaný návštěvník tak bude z ostrých trnů nemile překvapen.

