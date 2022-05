Jak pěstovat fíkovník na zahradě: Důležitý je správný výběr a umístění

Máte rádi čerstvé, voňavé a sladké fíky? Zkuste si vypěstovat mrazuvzdorný fíkovník s opravdu chutným plody. Je to možné i v našich podmínkách, a dokonce se z toho stává běžná záležitost.

Fíkovník smokvoň (Ficus carica)

Jedná se o jeden z mála fíkovníků, který plodí výborné jedlé fíky. Aby tomu tak bylo i v našich domácích podmínkách, je nutné, aby šlo o kultivary, které nepotřebují k opylení hmyz. Běžně je seženete v našich zahradnictvích a můžete si většinou vybrat druhy s barvou plodů od žluté, přes zelenou až po fialovou či modrou. Fíkovník neboli smokvoň roste jako opadavý keř nebo menší strom, který běžně dosahuje výšky 0,5 až 3 m a má rozložitou korunu.

Protože se fíkovník většinou prodává jako kontejnerová sazenice, má zpravidla dost propletené kořeny, které je nutné opatrně rozplést. Zdroj: profimedia.cz

Vyberte si odrůdy, kterým se u nás daří

Původně pochází fíkovník z jižního Španělska, Balkánského poloostrova a z jihovýchodní Asie. Dnes je tento druh typický především pro oblast celého Středomoří. Fíkovník je i přes svůj subtropický původ poměrně nenáročný k pěstování, stačí dodržet jen pár základních věcí. Je jen na vás, jestli se rozhodnete pečovat o rostlinu v přenosné nádobě, nebo si fíkovník vysadíte přímo do zahrady. Kterým druhům se u nás nejvíce daří? Vsaďte na ty ověřené, jsou totiž dobře odolné chladnějšímu počasí nebo dokonce i mrazu. Velice populární jsou například: White Marseiiles, Brown Turkey, Troja, Dotato, Hardy Chicago, Violette Dauphine, Trojano nebo Bornholm.

Před výsadbou se postarejte o kořeny

Protože se fíkovník většinou prodává jako kontejnerová sazenice, má zpravidla dost propletené kořeny, které je nutné opatrně rozplést. Nikdy tuto fázi nepodceňujte, rostlina by se pomaleji vyvíjela a mohla by mít potíže s růstem. Následně ji přesaďte buď přímo do půdy, nebo do velkého květináče. V druhém případě bude potřeba fíkovník jednou za dva roky přesadit do většího květináče a zároveň trochu zkrátit kořeny.

Vhodný substrát je nepostradatelný

Nejvíce vyhovuje fíkovníku dobře propustný substrát složený z kvalitního kompostu, listovky, písku a jílu, který si snadno namícháte i sami. Můžete přidat i trochu rozpustného hnojiva, nejlépe na organické bázi.

Nároky na stanoviště

Přestože je fíkovník v podstatě nenáročná rostlina, vždy je lepší mu dopřát vyhřáté místo s dostatkem slunce a nejlépe chráněné před severním větrem. Velice výhodná je i jižní stěna domu, kde se celý den kumuluje teplo. Doporučuje se nevysazovat přímo do zahrady mladší rostliny tří let, protože jsou citlivější a méně odolnější.

Zálivka je důležitá pro kvalitu plodů

Přestože fíkovník vydrží i velká sucha, potřebuje dostatek vláhy. Bez vody se nedočkáte kvalitních fíků, mohly by před dozráním zbytečně opadat, anebo by byly málo šťavnaté. Platí to především pro rostlinu v květníku, kterou byste měli během horkých dní zalévat i 2x denně. Fíkovník vysazený přímo do země zalévat tolik nemusíte, záleží na počasí. V případě opravdu horkého léta zavlažujte častěji. Vyvarujte se i teplotních šoků a nepoužívejte během horkých dní studenou vodu, fíkovník by mohl špatně růst a přijít o listy i plody. Během zimy zalévejte minimálně, aby rostlina neuhnila.

Jak s hnojením?

Venkovní fíkovníky není potřeba během sezóny přihnojovat, stačí vždy na počátku dodat trochu vyzrálého kompostu nebo dlouhodobého hnojiva. Rostlině v nádobě naopak dodávejte živiny pravidelně, nejlepší jsou hnojiva s postupným uvolňováním. Pozor si však dejte na zbytečně velký obsah dusíku, který sice fíkovník podpoří v růstu, ale na úkor bohaté úrody.

Rostlině v nádobě dodávejte živiny pravidelně, nejlepší jsou hnojiva s postupným uvolňováním. Zdroj: profimedia.cz

Zazimování fíkovníku

Rostliny pěstované venku byste měli vždy během zimního období ochránit před silnými mrazy. Stačí, když přihrnete ke kořenům vyšší vrstvu zeminy a kmínek obalíte netkanou textilií. Fíkovník v nádobě přemístěte do chladnější a tmavé místnosti, kde je teplota okolo 10 °C.

