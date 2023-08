Zkušení zahradníci koncem léta přikrývají záhony textilií. Dělejte to radši taky

Léto se dávno přehouplo do druhé poloviny, a tak se můžeme těšit na sklizeň mrkve a další kořenové zeleniny, která by měla v dobrých podmínkách vydržet i několik měsíců. Pak si ale všimneme, že něco není v pořádku – objevili se škůdci a úroda je zničená. Proto, aby se to nestalo, mnohdy stačí záhony překrýt netkanou textilií.

O zeleninu, kterou od jara na záhoncích opečováváme, mají kromě nás samotných velký zájem také škůdci, kteří si na ni rádi pochutnají. Pokud bychom hovořili přímo o mrkvi, pak není možné nezmínit přibližně půlcentimetrovou pochmurnatku mrkvovou, lépe řečeno její larvy, které se živí právě touto zeleninou. Nedospělí jedinci si v mrkvi vyžírají chodbičky, které nejen že kořen samozřejmě poškozují, ale také otvírají cestu hnilobě, mrkev ztrácí svoji lahodnou sladkou chuť a úroda tak může být “sklizena” dřív, než se k tomu my sami dostaneme. A to by jistě byla velká škoda.

Jak pěstovat mrkev na mulči z kompostu? Podívejte se na video:

Nejen pochmurnatka, ale také merule

Dalším ze škůdců, kteří napadají hlavně mrkev, ale v nouzi nevynechají ani petržel nebo celer, je merule mrkvová. Její výskyt si můžeme snadno splést s následky invaze mšic, a dokonce i samotné dospělé merule jsou těmto známým savým škůdcům hodně podobné. Mrkev, která je tímto asi dvoumilimetrovým nepřítelem napadena, poznáme podle zkadeřených listů a samozřejmě výnos z takového záhonu bude mnohem nižší a kvalita sklizně nevalná.

Raději netkanou textilii než chemii

Co můžeme udělat, abychom se těmto – i mnoha dalším – škůdcům vyhnuli a odkázali je do patřičných mezí? Jednou z možností je samozřejmě využití chemie, ale to bychom měli volit až v poslední řadě, navíc s merulí touhle cestou valná řeč nebude. Ideální možností podle odborníků tak je ta svým způsobem nejjednodušší. V letních měsících, ještě před vypuknutím největších problémů, je vhodné záhony kořenové zeleniny přikrýt bílou netkanou textilií a rozdíl bude jistě patrný.

Takto krásnou mrkev si určitě přejí všichni. Pomůže i netkaná textilie Zdroj: Pixabay

Další výhody překrytých záhonů

Netkaná textilie se ostatně hodí i v dalších případech, jako je zakrytí záhonku před nadcházejícími chladnými dny. Právě taková zdánlivě nenápadná pokrývka totiž udrží u země teploty až o sedm stupňů a v noci o dva stupně vyšší než v okolí. Právě to může rozhodnout o tom, zda rostliny přečkají noc bez úhony. To platí dokonce i v zimě, kdy do jisté míry nahradí dnes často chybějící sněhovou pokrývku. Pomoci může také v případě velmi silného a bez ochrany devastujícího deště nebo menších krup.

Pomocník pro každou příležitost

Netkaná textilie je tedy, jak je vidět, velmi dobrým pomocníkem každého zahrádkáře. Všichni jistě také vědí, že pokud na záhon položíme tu tmavou a zasadíme do otvorů, které do ní vytvoříme, třeba jahody, nejenže je budeme moci sklízet o pár dnů dříve než soused, ale také nám ubyde práce s nekonečnou likvidací otravného plevele.

Zdroje: izahradkar, agrt.emu, regiony.rozhlas