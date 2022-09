Sklízejte mrkev celou zimu: Její pěstování v mulči z kompostu je snadné

Rádi byste si dopřávali mrkev i v zimním období? Pak je ten správný čas vysít ji na vaší zahradě! Vyzkoušejte letos podzimní výsev, který není až tak známý. Budete mile překvapeni, jak velkou úrodu této kořenové zeleniny sklidíte.

Mrkev je velmi zdravá a oblíbená kořenová zelenina. Můžete si ji připravit na několik způsobů. Hodí se jak do salátů, tak do polévky a omáček. Proč byste ji tedy měli kupovat, když vám ještě stihne vyrůst? Když ýsev mrkve stihnete do konce října, v zimě budete sklízet.

Výsev semen do kompostu

Asi se domníváte, že výsev mrkve do kompostu nedává smysl, jelikož se říká, že mrkev nemá ráda přehnojení. Mohla by začít plesnivět či praskat. Opak je ale pravdou. Pokud to nevyzkoušíte, pak nemůžete vědět, jestli to tak opravdu funguje. Pro sklizeň ještě před Vánoci sázejte mrkve do skleníku. Na připravený záhon dejte 5-8 centimetrovou vrstvu kompostu.

Kompost vám zajistí úrodu mrkve i v zimním období. Zdroj: Profimedia

Zasijte semínka mrkve rané odrůdy. Nejlépe takovou karotku, která má vegetační dobu 80-90 dní. Udělejte si řádky hluboké asi jeden centimetr a s přiměřenými mezerami nasypte semínka, přikryjte hlínou, zalijte a máte hotovo. Podívat se můžete také na video, kde je podrobněji vysvětlen postup výsadby mrkve do kompostu.

Rychlé rašení semínek

První známky rašení můžete zpozorovat již po osmi dnech výsevu. Je to opravdu velmi rychlé. Pro zimní sběr lze opakovat výsadbu každý týden či dva. Po třech měsících pak můžete sklízet pěkné a adekvátní mrkve. Předtím, než je ovšem budete vyndávat, tak se ujistěte, že mrkev dosáhla správného vzrůstu. Odhrňte hlínu okolo krčku a podle šířky mrkve poté poznáte velikost. Pokud nemáte skleník, tak to vůbec nevadí. Pouze dopřejte mrkvi mulč ve formě sena. Tím zajistíte, že ji budete moci sklízet i během mrazivější zimy.

Škůdci na podzim nehrozí

Jelikož mrkve budou růst již za chladnějších dnů, pak se vůbec nemusíte bát, že by je napadli nějací škůdci. Použití karotky s krátkou vegetační dobou rovněž předejdete rozšíření případné pochmurnatky mrkvové, která má na svědomí červivost mrkve.

Mrkev můžete sklízet ještě před Vánoci. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

