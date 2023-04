Triky pro pěstování mrkve: Až dvakrát větší úroda a žádní škůdci!

Mrkev patří mezi oblíbené plodiny, které najdete na nejedné zahrádce. Její pěstování je nenáročné a v každém ohledu se vyplatí. Ovšem ani této zelenině se nevyhnou škůdci! Máme pro vás pár tipů, jak dosáhnout úspěšné sklizně mrkve a zeleninu před nástrahami ochránit.

Není nad čerstvou mrkev vytaženou přímo ze záhonu na zahradě! Pěstování mrkve zvládne opravdu i každý začátečník. V současné době můžete vybírat z mnoha odrůd a barevných odstínů mrkve. Díky její pravidelné konzumaci dodáte tělu provitamin A a vitaminy B, C a E, vápník, pektiny a vlákninu. Poradíme vám, jak mrkev pěstovat, abyste se dočkali kvalitní úrody.

Na pár triků pro bohatou úrodu mrkve se podívejte v následujícím videu:

Připravte pro mrkev úrodnou půdu

Pokud se chcete dočkat krásné a zdravé mrkve, měli byste pro ni připravit adekvátní zeminu. Záhon odplevelte, zryjte a přidejte do půdy trochu písku. Stejně tak není od věci přisypat dřevěný popel, který je dezinfekčním prostředkem a zároveň i hnojivem. Popel taktéž odradí i mnohé škůdce. Pokud chcete kvalitu zeminy ještě zvýšit, přimíchejte i několik lopat substrátu na zeleninu a květiny. Dozajista nejsou vhodné příliš mokré půdy, mrkev se pak větví a nevytváří jeden silný kořen.

Jednotlivé řádky by měly být od sebe vzdálené 30 až 40 centimetrů. Semínka vysejte tak 1 cm hluboko. Zdroj: shutterstock.com

Kdy mrkev vysévat

Nejlepší čas k výsevu mrkve je období od března až do poloviny července, a to přímo do záhonu na zahradě. Postupným vyséváním si zabezpečíte přísun čerstvé mrkve po delší dobu. Jednotlivé řádky by měly být od sebe vzdálené 30 až 40 centimetrů. Semínka vysejte tak 1 cm hluboko.

Jednocením k bohaté úrodě

V případě, že byl výsev mrkve příliš hustý, měli byste vždy rostlinky po určité době důkladně vyjednotit. Vždy odstraňujte slabé kusy a ponechávejte ty nejsilnější. Mezi jednotlivými rostlinami by měla být vzdálenost nejprve tak 4 až 7 cm, po konečném vyjednocení ideálně 8 až 10 cm. Záleží vždy na velikosti odrůdy mrkve.

Mladá mrkev potřebuje více vláhy

V období klíčení potřebuje mrkev pravidelnou a dostatečnou zálivku. Vzrostlé rostliny už zalévejte jen střídmě, vyhnete se tak riziku nebezpečných chorob.

Podporujte růst mrkve jinými rostlinami

Protože se některé plodiny a rostliny podporují ve správném vývinu, není od věci je vysadit vedle sebe. Mrkvi prospívají saláty, rajčata, ředkvičky, rozmarýn, kmín, šalvěj, aksamitník, koriandr a heřmánek. Některé z nich se řadí mezi tzv. značkovací plodiny, které rostou rychleji než mrkev a označují mrkvové řádky.

Těšte se na sklizeň

Veškeré rané odrůdy mrkve jsou zpravidla určené k přímé konzumaci, ty pozdnější se hodí perfektně ke skladování. Počítejte s tím, že mrkev budete sklízet zhruba 70 až 120 dní po výsevu. Přesně se to vždy odvíjí od konkrétní odrůdy a počasí.

mV případě, že byl výsev mrkve příliš hustý, měli byste vždy rostlinky po určité době důkladně protrhat. Zdroj: shutterstock.com

Jak ochránit mrkev proti škůdcům?

Kromě obávané hniloby jsou velkým nebezpečím pro pěstitele mrkve také škůdci. Naprosto největším postrachem jsou pochmurnatka mrkvová a drátovec. Pokaždé, až budete mrkve jednotit, dělejte to vždy za chladných večerů a vyjednocené rostliny nenechávejte nikdy ležet na záhoně.

Škůdce odradíte i šikovně vysázenými rostlinami, které je odpuzují. Perfektně funguje například levandule nebo pažitka či pórek. Česnek je účinný proti plísním a ochrání mrkev i před pochmurnatkou. Stejně tak můžete záhony pokrýt ochrannou fólií.

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.m.magazinplus.cz, www.zahradkarskaporadna.cz