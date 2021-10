Jak sklidit, uložit a uchovat mrkev, aby vydržela co nejdéle čerstvá

Mrkev nechybí na žádné české tabuli. Velmi oblíbená kořenová zelenina je nejen základem mnoha polévek či omáček, ale často je chutnou a barevnou součástí salátů i příloh. Právě podzimní období je charakteristické pro její sklizeň. A pokud ji správně uskladníte, vydrží vám až do jara.

Vlastnoručně doma vypěstovaná kořenová zelenina je prostě nejlepší! A zrovna mrkev patří pro svou chuť a možnosti využití k jedněm z nejoblíbenějších. V kuchyni se s ní dá doslova čarovat. Pro některé ctitele této zeleniny je chuťově nejlepší ta čerstvě vytržená přímo ze záhonu, kdy potěší svou sladkou a šťavnatou chutí. Ovšem velice oblíbená je i pro svou křupavost.

Proč jíst mrkev a mít ji po ruce celou zimu

Je známo, že ten, kdo zkonzumuje denně dvě až tři mrkve, je daleko méně ve stresu než ten, kdo mrkev vůbec nejí. Ať už tomu věříte či ne, mrkev je každopádně velmi zdravá, a to hlavně proto, že obsahuje mnoho minerálů a vitamínů, které lidskému tělu velmi prospívají.

Betakaroten, který je v mrkvi ve velké míře obsažen, dokáže bezvadně ovlivňovat průběh rakoviny a dokonce částečně zastavit rakovinotvorný mechanismus, který mění zdravé buňky na zhoubné. A to není zdaleka všechno, co mrkev v lidském těle zvládne. Obsažená vláknina skvěle podporuje činnost zažívacího traktu a skvěle čistí střeva. A jelikož mrkev i výborně zahání hlad, je skvělá při redukčních a odtučňovacích dietách.

Pokud chcete mít mrkev v co nejlepší kondici pro skladování, je dobré sklizeň nijak neuspěchat. Zdroj: profimedia.cz

Žádný spěch na sklizeň

Pokud chcete mít mrkev v co nejlepší kondici pro skladování, je dobré sklizeň nijak neuspěchat. Mrkev ze záhonů můžete bez problémů konzumovat již zhruba od srpna, ale konečnou sklizeň můžete provést opravdu až později. Nejlepším obdobím je říjen nebo klidně i listopad. Pokud nejsou příliš nízké teploty okolo mrazu nebo nebezpečně silné a dlouhotrvající deště, neznamená to žádný problém.

Pro samotnou sklizeň zvolte příhodný den, kdy neprší a půda je jen mírně vlhká. Usnadníte si tak práci se sušením a budete mít jistotu, že vám mrkev neuhnije kvůli nadměrné vlhkosti na povrchu.

Při sklizni se snažte být pozorní a opatrní, protože poškrábané či polámané mrkve se ke skladování rozhodně nehodí. Poničené mrkve však nevyhazujte, jen je zpracujte co možná nejdříve. Sběr je nejjednodušší pomocí rycích vidlí. Mrkev obalenou hlínou před uskladněním nemyjte, ale pouze opatrně otřete. Nepotřebnou nať odtrhněte pootočením rukou. V lehkých půdách stačí mrkev zatlačit do země, tím se přetrhají kořenové vlásky a mrkev pak bez problémů vytáhnete ze země.

Mrkev obalenou hlínou před uskladněním nemyjte, ale pouze opatrně otřete. Zdroj: profimedia.cz

Pro skladování připravte příhodné podmínky

Chcete, aby vám mrkev vydržela co nejdéle? Dejte jí to nejlepší k přezimování. Ideálním místem k uskladnění bývá většinou sklep, kde se udržuje teplota kolem 4 °C a vlhkost vzduchu je kolem 70 až 80 %, aby mrkev zbytečně nevysychala. Vyšší teploty by mohly způsobit, že mrkev bude mít tendenci pokoušet se opětně růst a postupně začne obrážet. A příliš vysoká vlhkost? V tomto případě by hrozilo uhnívání, což by dlouhodobé skladování mohlo značně zkomplikovat.

Nemáte sklep?

Nevadí! Jsou tu i další možnosti, jak mrkev bezpečně uskladnit. Pokud nevlastníte žádné sklepní prostory, můžete využít k uskladnění třeba skleník nebo i pařeniště. Mrkev jednoduše založte do záhonů ve skleníku přímo do zeminy, nebo do písku a pokryjte ji silnější netkanou textilií. Jakmile se dostaví trvalejší mrazy, stačí pro jistotu přidat další izolační vrstvu. Klidně použijte starou deku nebo plastovou bublinkovou folii.

Zdroje: www.ruralsprout.com, www.living.iprima.cz, www.nkz.cz