Jak se pozná mrtvá tráva od té, co se jenom trápí a ještě lze zachránit?

Česká republika rozhodně nepatří do oblastí, kde se dá využívat travnatých hřišť nebo zahrad v období zimních měsíců. Víte, čím trávník v zimě trpí? Jak poznáte místa, kde je tráva mrtvá? Je každý hnědnoucí trávník odsouzebný k zániku?

Jak je na tom tráva v zimě

I když se má obecně za to, že trávník a ostatní rostliny na zahradě v zimním období nerostou, není to tak úplně pravda. Samozřejmě nadzemní růst se velmi zpomalí, a tak je téměř nepozorovatelný. Rozhodně ale rostliny zakořeňují a sílí. Navíc zima a opravdu nízké teploty pomohou zlikvidovat některé choroby či škůdce. Není se čeho obávat, tráva je trvalka, která zimu zvládá dobře. Ale v tomto období je rozhodně velmi citlivá.

Trávník je v znimně obzvláště citlivý. Zdroj: rsooll / Shutterstock

Tráva odolá nejlépe dobře připravená

Nejlépe čelí na zimu dobře připravený trávník. Ten se měl na podzim ještě jednou na vysoko posekat, pohrabat, provzdušnit i přihnojit podzimním hnojivem. Také podzimní dosev trávníku byl možný, ale na to je teď už pozdě. Další příležitost vás čeká opět na jaře. Ted je důležité trávník neponičit.

Trávu zbytečně nenamáhejte

Sice i po trávníku je možné v zimně chodit, ale rozhodně byste jej neměli vystavovat větší zátěži. Maximálně využívejte chodníčků a buďte také opatrní na velmi frekventovaná místa. Zatímco letní hustý trávník si s vyšlapanými cestičkami v často užívaných částech zahrady poradí, zimní teploty i vlhkost by mohli trávník v takových místech zcela zničit. V mrazu trávu polámete, v teplotách nad nulou rozčvachtáte a rozšlapete trávník do bahna, čímž jej poškodíte ještě víc. Nepřidělávejte si zbytečně práci a dávejte pozor na to, kam šlapete.

V zimě se vyvarujte zbytečnému chození po trávníku. Zdroj: Profimedia

Je možné poznat, zda je tráva mrtvá?

Můžete si všimnout, že v zimě trávník změní barvu. Stébla již nejsou zelená, ale hnědnou, což je zcela normální a znamená to, že přišel čas klidu, kdy se růst zastavil a tráva čeká na vyšší teploty. Jakmile se opět vyhoupnou nad 10 °C, začne se i tráva probírat k životu. V našich podmínkách je to obvykle v jarních měsících, kdy záleží její růst nejen na teplotách, ale také na délce slunečního svitu a na srážkách.

Pokud je tráva flekatá a hnědne jen na některých místech, může být i mrtvá. Uvadlá tráva může mít mnohé důvody. Například za její uvadnutím v nápadných flecích může plíseň sněžná. Pokud si nejste jistí, vyzkoušejte, zda lze rostliny vytáhnout ze země. Uvadlá mrtvá tráva půjde snadno vytáhnout ze země, zatímco zdravá zhnědlá přezimující tráva bude v drnu dobře držet.

