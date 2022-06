Jak zabránit mšicím, aby zaútočily na vaši úrodu: Nejlepší prevencí je česnek

Každoroční boj se škůdci se může zdát někomu nekonečný a ve finále i zbytečný. Jak vyzrát na mšice, aby se daly na ústup a zbytečně vás neobtěžovaly svou přítomností? Pár tipů bychom pro vás měli!

Mšice jsou nejspíš nerozšířenějšími škůdci na našich zahrádkách, s tím jistě budete souhlasit. Jestliže se jeden rok neobjeví, vaše nadšení je obrovské… ale takové štěstí máte jen jednou za „uherák“ a další sezonu jste opět v plné zbroji.

Mšice často žijí v symbióze s mravenci. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Mšice se množí rychlostí blesku

Tento polokřídlí hmyz se živí sáním šťáv z rostlin. Ve střední Evropě se vyskytuje zhruba 850 druhů mšic. Jsou velké asi 4 – 6 mm, proto je mnohdy na počátku napadení rostliny ani nezpozorujeme. Když už jsou rozmnožené, jsou viditelné až moc. Rostlinám způsobují újmy sáním podzemních a nadzemních částí. Mšice má za rok 6 – 16 generací, což je dost extrémní rychlost množení.

Mšice žijí často v dokonalé symbióze s mravenci, jelikož si vzájemně vyhovují. Mšice totiž vylučují medovici, která je pro mravence perfektním zdrojem energie. Někdy mšice vylučují medovici na „objednání“, kdy jim mravenci zaklepou na tělíčko svými tykadly a hostina se na to konto následně přichystá. Na revanš se mravenci starají o bezpečnost a dostatek potravy pro mšice. Často se při přesunu mravenců stěhují společně s nimi i mšice.

Česneková voda mšicím nevoní

Na výrobu česnekové vody budete potřebovat 100 g česneku a dohromady 6 litrů vody. Nejprve si rozmačkejte 100 gramů česneku, což není málo, proto se vám spíš bude hodit na tento úkon mixér. Česnek přelijte 500 ml vody a nechte 4 dny louhovat (zakryté pokličkou). Poté 250 ml připraveného roztoku rozmíchejte v 5 litrech vody a hurá na mšice.

Chilli papričky mšicím zatopí

Postřik připravíte z 50 g mletého chilli, to vsypte do litru vody a dejte na plotýnku. Jakmile začne voda probublávat, odměřte si 20 minut čistého vaření. Poté sundejte z plotny na nějaké místo, kde vám přes noc hrnec nebude překážet. Druhý den roztok zřeďte vodou dle potřeby (litr roztoku do 5 litrů vody).

Pokud máte domácí zásobu chilli, rozhodně postřik připravte z ní! Zdroj: Shutterstock

Tabákový postřik likviduje mšice

Tabákové listy (100g) nechte jeden den louhovat v 2, 5 litrech vody. Následující den přilijte do hrnce další 2, 5 litru vody a nechte na sporáku probublávat cirka 2 hodiny. Pak už jen nechat vychladnout, sceďte a nalijte do vhodného rozstřikovače.

Rajčatový nálev taky funguje

Nálev z rajčatových listů dokáže divy! Nachystejte si 80 gramů nasekaných rajčatových listů, které přes noc naložte do litru vody. Druhý den sceďte a do roztoku nastrouhejte trošku mýdla, aby byl roztok ještě účinnější. Pak už stačí jen naplnit rozprašovač a vyrazit proti mšicím!

Stejným postupem můžete připravit také nálev z kopřivy, vratiče nebo heřmánku, které na mšice také platí.

Kávová sedlina ke každé rostlině

Jestliže jste milovníkem kávy a máte doma přísun lógru, bude se vám náramně hodit při likvidaci otravných mšic. Prubnout to můžete, za to nic nedáte. Lógr přihazujte do květináčů či záhonu k rostlinám.

Zdroje: adbz.cz, www.prozeny.cz, www.bylinkyprovsechny.cz