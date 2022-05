Mšice nesnášejí ocet a mátu: Využijte toho a vyrobte si funkční přírodní postřik

Bojujete rok co rok se mšicemi? Konečně se vám podařilo vypěstovat vytoužené bylinky, ale okamžitě je napadly mšice? Protivní škůdci se mohou objevit na všech zahradních, ale i pokojových rostlinách. Vyzkoušejte, jaké přírodní funkční postřiky můžete proti mšicím vyrobit doma.

Není mšice jako mšice

Mšic je obrovské množství druhů a někdy až překvapí nápadně jiným vzhledem, barevnými variantami či velikostí. Mšice škodí sáním na rostlinách, jejichž růst a listy začnou být deformované a narušené. Proto jsou také rostliny náchylnější k onemocnění, například plísněmi. Pokud se mšice vyskytnou ve vaší zahradě či doma, pak nezbývá, než je bez milosti ničit, a to nejen je, ale i všudypřítomné mravence. Díky jejich symbióze mšice prospívají a mravenčí pomocí se také rychleji šíří po celé rostlině i okolní zeleni. Co dělat?

Přírodní postřiky fungují, ale zasáhněte hned

Jednejte rychle, už pokud uvidíte první příznaky napadení, okamžitě vyrobte postřik a zasáhněte. Pokud se škůdci velmi rozmnoží a osídlí velké množství rostlin, pak je možné, že budete muset nasadit na jejich likvidaci silnější chemické postřiky. Využijte přírodních prostředků, dokud je to možné, a zbavte rostliny protivných škůdců.

Připravte octový postřik na mšice!

Octový nálev se skvěle hodí k postřiku na mšice. Stačí ocet zředit vodou ve stejném poměru. I když ocet velmi výrazně páchne, brzy tento odér vyvětrá, a proto není problém postříkat jím i pokojové rostliny. Máte-li mátu nebo jen trošku mátového esenciálního oleje, využijte je. Přidejte do octového postřiku rozdrcené čerstvé listy, trošku silného odvaru ze sušené máty nebo jen kapičku mátového éterického oleje. I máta je pro mšice odpudivá, a to nejen zápachem, ale irituje mšice i tříslovinami, které obsahuje.

Mšice nesnášejí postřik z česneku

Česnek je pro své výrazné silice dobře známý a užívaný „všelék“. Také mšice jej nesnášejí, a proto je to ideální prostředek na výrobu domácího postřiku. Oloupejte celou paličku česneku a stroužky nakrájejte nebo nožem naplocho rozdrťte. Vhoďte do hrnce nebo velké zavařovací sklenice a zalejte jedním litrem převařené, ale již téměř vychladlé vody. Nechejte odstát alespoň jeden den, sceďte do ručního postřikovače a aplikujte na květiny.

I v případě domácích postřiků pamatujte, že postřik není vhodné provádět během poledního žáru a v příliš větrném počasí. Aplikujte přímo na mšice, tedy i zespodu na listy a stonky.