Na mšice skvěle funguje postřik z rebarbory: Takto ho vyrobíte

Jsou tak malé jako zrnko máku, ale dokáží nadělat velké škody. Řeč je o mšicích, které vám v mžiku udělají ze zahrady jedno velké pohřebiště. Jak se jich zbavíte?

Mšice jsou vlastně takoví malí upíři. Přisají se na rostlinu a pak z ní den po dni vysávají vláhu. Nejdřív přijdou na řadu listy, pakkvěty a na konec tuhý stonek…

Apetýt mšic je bezmezný, nicméně na jejich jídelníčku existují rostliny, které mají obzvlášť rády. Jsou to především růže, letničky, astry, krásenky, jiřinky nebo dokonce i mokřadní potočnice (a to už je co říct!). Zahradníci se snaží mšice udržet od zahrádky co nejdál, proto poblíž „rizikových rostlin“ vysazují aromatické bylinky a zeleninu. Mezi oblíbené „odpuzovače“ mšic patří pažitka, cibule nebo česnek. Dobré výsledky má i populární šanta kočičí!

Mšice jsou pohromou pro každého zahrádkáře. Zdroj: Profimedia

Všímejte si mravenců

Zastavit mšice v debužírování není jen tak. Ale pěstitelé ovoce a zeleniny už trochu vědí, jak na to. Důležitá je bdělost a nenechávat řešení na poslední chvíli!

Mšice o sobě dávají vědět pokroucenými listy nebo lepkavou tekutinou, která pokrývá stonky a listy. Drobotina se pak většinou zdržuje na jejich zadní straně. Zajímavá je také kooperace mšic a mravenců. Obecně platí, že tam, kde jsou mravenci, najdete i mšice. U nich je potřeba počítat i s tím, že vám každý zahrádkářský prohřešek spočítají hned dvakrát. Třeba když včas neodklidíte listy pod rostlinami, můžete vzít jed na to, že mšice toho využijí a nakladou si do nich vajíčka. A vy budete mít ještě o poznání početnějšího nepřítele než předtím!

Zajímavá je také kooperace mšic a mravenců. Obecně platí, že tam, kde jsou mravenci, najdete i mšice. Zdroj: Profimedia

Nasaďte žluté lepivé desky

Mšice, stejně jako většina hmyzu, téměř magicky přitahuje žlutá barva. Zahradníci toho využívají a dávají do blízkosti skleníků, foliovníků či zahradních záhonů žluté lepivé desky. Ty mšice nalákají a přilepí tak, že už nikam neodejdou. Touto cestou se částečně můžete zbavit mšic na zahradě.

Mšice se nejčastěji vyskytují na spodní straně listů. Zdroj: Profimedia

Vytvořte smrtonosné pasti

Mšice samozřejmě můžete vymýtit i chemickými přípravky. Pravdou je, že jsou poměrně drahé a hmyz je vůči nim čím dál odolnější. Proto zkuste „domácí postřiky“, které stojí pár korun a také dobře fungují. Tady je pár z nich...

Spořádat celé zelí není pro partu mšic žádný problém. Zdroj: Profimedia

Kopřivový déšť

Zhruba 15 g sušených kopřiv zalijte 1 litrem vody a nechte louhovat 3 dny. Poté koncentrát zcedte, nařeďtě se 4 litry vody a aplikujte na stonky i listy rostlin.

Rajčatová smrt

Listy rajčat obsahují alkaloidy, které mšice zahubí. Využijte toho a nechte 100 g rajčatových listů namočit přes noc a výsledným nálevem pak hmyz postříkejte.

Na postřik proti mšicím stačí listy a řapíky rebarbory nasekat na kusy a uvařit ve větším množství vody. Zdroj: Shutterstock

Rebarborový postřik

Listy a řapíky rebarbory nasekejte na kusy a uvařte ve větším množství vody. Jakmile odvar vychladne, nalijte ho do rozprašovače a nastříkejte na rostliny. Rebarborový postřik likviduje mšice, larvy i housenky!

A tip navíc!

Česneková dýmovnice

Máte mšice ve skleníků či foliovníku? Kupte si česnekovou dýmovnici, která škodlivý hmyz spolehlivě vypudí. Stačí ji zapálit a nechat 4 hodiny působit. Poté skleník vyvětrejte a měli byste mít po starostech.

