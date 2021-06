Jak se chytře zbavit mšic na růžích pomocí levandule?

Víte, že červen je měsíc růží? Právě nyní je můžeme nadšeně pozorovat, jak se probouzejí k životu a kvetou všemi barvami. Radost z nich však kazí malí, ale nenasytní škůdci - mšice. Jak se jich zbavit?

Mšice

Dvě až deset milimetrů malé potvůrky s měkkým tělem se rychle množí. Samičky totiž k založení nové generace partnera nepotřebují a každá dokáže za svůj krátký život vyprodukovat až dvě stě dalších samic. Mšice se živí šťávou z rostlin. Toto „pouštění žilou" byliny vysiluje a připravuje o živiny. Listy jsou zkroucené a pupeny mají nepravidelný tvar. Drobné ranky jsou napadány plísní a jiným hmyzem. Proto přítomnost mšic na zahradě nikoho netěší.

Mšice dokáží vysát celou rostlinu. Zdroj: Nataliia Maksymenko/Shutterstock.com

Levandule

Kdo by nemiloval levanduli. Její krásné fialové květy a voňavé listy mají uklidňující účinky. Snižují krevní tak, působí močopudně a stimulují slinivku břišní. Levandulový nálev působí také proti nespavosti, při nervozitě a závratích. Právě pro její krásu i zdravotní benefity si ji můžete vysadit na zahradě. A navíc, to, co na ní obdivujeme, mšice nesnášejí.

Mšice a levandule

Levandule totiž obsahuje silice, třísloviny, antokyany, hořčiny a pryskyřice. Právě proto ji nekonzumuje ani volně pasoucí hladový dobytek. Mšicím doslova páchne a nechtějí být ani v její přítomnosti. Proto tuto letničku zasaďte do květináče a dejte k růžím.

Růže a mšice

Prevence proti napadení parazitujícího polokřídlého hmyzu začíná již nákupem sazenic. Vybírejte si pouze zdravé a silné rostliny. Ty poznáte podle dobře vyvinutého kořenového balu a jasných, hladkých listů. Růže by měla mít nejméně 3 stonky.

Zahrada a mšice

Toužíte-li po zahradě bez mšic, které napadají nejenom oblíbené růže, je nutná pravidelná péče a úklid celého prostoru. Mezi to patří především zbavování se spadaného listí a plevele, na němž se mohou mšice rozmnožit, a poté se přesunout na další rostliny. Důležité je také podzimní zrytí půdy. To zničí kukly, které by jinak přezimovaly.

Mšice nesnášejí vůni levandule. Zdroj: nika-lit/Shutterstock.com

Levandulový postřik

Pokud chcete účinnost levandule proti mšicím zvýšit, vyrobte si domácí postřik. Budete potřebovat dvě hrsti levandulového květu, litr horké vody, 1/3 jádrového mýdla, 2 lžíce octa a 2-4 lžíce oleje. Levanduli zalijte horkou vodou a nechte louhovat. Přidejte mýdlo a míchejte tak dlouho, dokud se nerozpustí. Roztok přeceďte a nalijte ho do 6 litrové konve. Přidejte k němu 5 litrů vlažné vody, ocet a olej. Postřik přelijte do láhve s rozprašovačem a použijte na růže.

