Jak vypudit mšice z listů rybízu obyčejným mýdlem. Je to velmi účinný prostředek

Mšice jsou postrachem všech zahrádkářů. Okupují váš rybízový keř? Okamžitě zakročte a zničte je obyčejným mýdlem!

Mšice jsou jedním z nejčastějších a zároveň nejhůř odstranitelných zahradních škůdců. Objevují se nečekaně a to hned v ohromném množství. Když je jich na rostlinách ještě jen pár, tak si jich ani kolikrát nikdo nevšimne. Rychlost množení mšic je opravdu úchvatná, stejně jako jejich rozmnožovací strategie a přežití. Samičky jsou sice méně výkonné, ale právě ony stále kladou vajíčka a rodí živé larvy, z nichž vznikají další samičky. Za jedinou sezónu může tímto způsobem vzniknout až dvacet generací. Teprve ke konci cyklu se narodí obvykle okřídlení samci a samice jsou poprvé v sérii rozmnožování oplozeny.

Když mšice napadnou rybíz, začnou se mu jeho listy kroutit a červenat. Zdroj: shutterstock.com

Poradit si se mšicemi není vůbec snadné, některé druhy jsou dokonce velmi odolné a chemické postřiky na ně skoro nezabírají. Existují však efektivní domácí metody, které je dokonale zneškodní. A navíc? Přírodní postřiky jsou šetrné k přírodě.

Jak poznat, že mšice zaútočily

Když napadnou rybíz, začnou se mu jeho listy kroutit a červenat a na jejich spodní straně najdete celé kolonie těchto savých neřádů. Jakmile to zjistíte, začněte jednat ihned. Chcete vědět jak?

Mšice parazitují na spodní části listu rybízu. Zdroj: shutterstock.com

Nehnojte víc, než je nutné

Jde vlastně o takovou malou prevenci, protože rostliny přehnojené dusíkem velice bujně rostou a lákají svými mladými výhony mšice mnohem více než ty, které jsou hnojeny přiměřeně. Takže hnojte s mírou a pravidelně rybíz kontrolujte, jestli je bez škůdců.

Našli jste pár napadených listů?

V první řadě je všechny odstraňte a nejlépe je všechny spalte nebo vložte do uzavíratelného sáčku a vyhoďte do popelnice. V žádném případě je nenechávejte nikde na zahradě, ani je naházejte na kompost, řádily by dál na jiných blízkých rostlinách.

Nastrouhané mýdlo rozpusťte v horké vodě. Zdroj: shutterstock.com

Skvělým pomocníkem je mýdlo na praní

Má ho doma po ruce každý, tak proč ho nevyužít v boji proti mšicím. Mýdlo v postřiku má totiž jednu velkou výhodu. Umožňuje, aby jeho aktivní složky zůstaly déle na povrchu postříkané rostliny. Vytváří tak ochrannou vrstvu, což komplikuje mšicím život, protože jim to omezuje pohyb. Kromě toho mýdlo dezinfikuje a pomáhá rybízu předcházet chorobám. A ještě k tomu eliminuje odpadní produkty škůdců a pomáhá k rychlejšímu zotavení keřů.

Postřik z mýdla opakujte vždy po 3 až 5 dnech. Zdroj: shutterstock.com

Jak si postřik vyrobit?

Nastrouhejte 100 gramů mýdla a rozpusťte ho v 1 litru horké vody. Jakmile se mýdlo rozpustí, zřeďte vzniklou směs dalšími 10 litry teplé vody. Vše nalijte do postřikovače a důkladně aplikujte na keře rybízu. Zaměřte se zejména na spodní stranu listů, kde se hmyz ukrývá nejčastěji. Opakujte vždy po 3 až 5 dnech. Mějte postřik po ruce po celu sezónu, vyplatí se vám to.

